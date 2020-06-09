Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Reçber, şunları söyledi:

"Ailelerin, çocuğu 'futbolcu olacak' diye şartlandırmaması gerekiyor. Futbolu seven, yapan, diğer taraftan eğitimini bırakmayan nesil olsun. Bu işin temeli çalışmak, inanmak ve öz güven. Yeteneğinizle bu unsurları bir araya getirirseniz niye iyi futbolcu olmayasınız."