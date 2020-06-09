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'den 'a büyük övgü

'un başarılı kalecisi performansı ile dev kulüplerin dikkatini çekmişti. Bordo-mavili takımda forma şansı bulduğu günden bu yana oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç kaleciye bir övgü de 'den geldi. İşte Reçber'in Uğurcan Çakır sözleri...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 22:37 Son Güncelleme: 9.6.2020 22:38 ABONE OL
Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü

Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi , günümüzde kulüplerin ayağı iyi olan kaleciyi tercih ettiğini söyledi.

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü

Paris Saint-Germain Kulubü resmi altyapısı "Paris Saint-Germain Academy Turkey"in sorularını yanıtlayan , kendisinin 16 yaşında kaleci olmaya karar verdiğini belirterek, "Kaleci antrenörünü Antalyaspor'da gördüm. Yaşım 19-20 civarındaydı. Günümüzde kulüpler ayağı iyi olan kaleci arıyor. Önceden öyle bir şey yoktu." dedi.

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü

"ARTIK ÜST SEVİYEDE MAÇ ALAN KALECİ SAYISI ÇOK AZALDI"

Reçber, son 20 yılda kulüplerin kalecilik seviyesi iyi olmasa da ayağı iyi olduğu için file bekçisini tercih ettiğini dile getirdi.

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü

"Artık üst seviyede maç alan kaleci seviyesi çok azaldı." diyen Reçber, "Eskiden bir turnuvada kaleci takımını şampiyon yapabilirdi, bu geride kaldı. Takımlar şu an sadece kalecilik mesleğini doğru yapan isimleri alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü

UĞURCAN ÇAKIR YORUMU

'un file bekçisi 'ı çok beğendiği kaydeden Reçber, "Yaşı küçük ama uzun yıllar milli takımımızı koruyacak, Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Reçber, şunları söyledi:

"Ailelerin, çocuğu 'futbolcu olacak' diye şartlandırmaması gerekiyor. Futbolu seven, yapan, diğer taraftan eğitimini bırakmayan nesil olsun. Bu işin temeli çalışmak, inanmak ve öz güven. Yeteneğinizle bu unsurları bir araya getirirseniz niye iyi futbolcu olmayasınız."

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü
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Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü
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