Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor organizasyonlarını olumsuz etkiledi. Avrupa'da pek çok ülkede olduğu gibi bizde de 'in durdurulması kararlaştırıldı ve maçlar Mart ayından beri oynanamıyor. Virüsün yavaş yavaş kontrol altına alınması, maçların tekrar başlaması için beklenen fırsat oldu ve Süper Lig 12 Haziran'da resmen başlıyor. Peki verilen uzun aradan sonra Süper Lig'de son durum ne? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 16:56 Son Güncelleme: 9.6.2020 17:04 ABONE OL
Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

Corona virüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara veren , 12 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlıyor.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

Kalan 8 haftada hem şampiyonluk hem Avrupa kupalarına katılma hem de düşmeme mücadelesi tüm hızıyla devam edecek. Son 8 hafta öncesi 'de nerede kaldığımızı hatırlatıyoruz...

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

İLK 4 SIRADA BÜYÜK YARIŞ
Son 8 haftaya girilirken Trabzonspor averajla lider, aynı puandaki Başakşehir 2. sırada yer alıyor. 53 puanlı bu iki takımı 50 puanla Galatasaray, 49 puanla Sivasspor izliyor.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

Beşiktaş 44, Alanyaspor 43, Fenerbahçe ise 40 puanla ilk 4 sıradaki takımları takip ediyor.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

LİGİN KADERİNİ BELİRLEYECEK MAÇLAR
Ligde 8 haftalık fikstürde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçlar da dikkat çekiyor. Başakşehir - Galatasaray, Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları en dikkat çeken karşılaşmalar olarak ön plana çıkıyor.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI
Sadece şampiyonluk değil, Şampiyonlar Ligi yarışı da nefes kesecek. Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edecek.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

ALT SIRALAR NEFES KESİYOR
Ligin alt sıraları da adeta yanıyor. 12. sıradaki Gençlerbirliği ile son sırada bulunan Kayserispor arasında sadece 6 puanlık bir fark bulunuyor.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

Çaykur Rizespor 25, Ankaragücü 23, Kayserispor ise 22 puanla son 3 arasında yer alıyor. Yeni Malatya 25, Konyaspor ve Kasımpaşa 26, Gençlerbirliği 28, Antalyaspor ise 30 puan ile bu takımların hemen üstünde. Hürriyet'in derlediği habere göre en az 7 takım, ligde kalmak için amansız bir mücadeleye girişecek.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

TARİHİ BİR SEZON OLUR MU?
Ayrıca 'de bu sezon tarihi bir sezon olabilir. Sivasspor veya Başakşehir şampiyon olması halinde tarihte yeni bir şampiyon çıkmış olacak.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alan Başakşehir ve Sivasspor, son 8 haftada mutlu sona ulaşmaları halinde tarihi bir başarı yakalayacak ve 'de şampiyon olan 6. takım olarak adını tarihe yazdıracak.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

HAKEMLER AÇIKLANDI
Öte yandan 'in 3 aylık aradan sonra oynanacak ilk maçlarının hakemleri de açıklandı. Göztepe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük, Fenerbahçe - Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş - Antalyaspor maçını Ümit Öztürk, Rizespor - Galatasaray maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

KRİTİK YARI FİNALE ÇAKIR MI?
Bu durum Cüneyt Çakır'ın ise hafta içinde Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetme ihtimalini de artırdı.




Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

GOL KRALLIĞINDA SÖRLOTH ZİRVEDE
Gol krallığında ise zirvede Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth bulunuyor. Golcü futbolcu 19 golle zirvede yer alıyor. Alanyaspor'un forveti Papiss Cisse 16, Antalyasporlu Adis Jahovic 13, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi 13 golle zirveyi takip ediyor. Stancu'nun 12, Burak Yılmaz'ın da 11 golü mevcut.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

'de bazı takımlar ise koronavirüs öncesindeki 11'lerini oluşturamayacak.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

KORONA SÜRECİNDE AYRILDI
Beşiktaş'ta Loris Karius, pandemi sırasında sözleşmesini feshetti. Trabzonspor'da ise Obi Mikel ile yollar ayrıldı.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu

MARCAO SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR
Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı can sıkarken Brezilyalı stoperin sezonu kapatabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'de ise Mauricio Isla, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig corona virüsü sonrası geri dönüyor! İşte takımların son durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA