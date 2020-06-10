Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Turan transferin şifresini verdi! "Fatih Terim..."

transferin şifresini verdi! "..."

ile olan sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra 'a olacağı konuşulan 'a 'den veto gelmişti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada geleceği ile ilgili birçok açıklama yapan tecrübeli futbolcu canlı yayında yine flaş ifadeler kullandı. Arda Turan transferi hakkında şifreyi verdi. İşte yıldız ismin açıklamaları...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 20:04 Son Güncelleme: 10.6.2020 20:06 ABONE OL
Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

Birçok kez adı ile anılan 'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu.

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

Teknik direktör kadroda görmek istediği milli futbolcuya, başkan 'den veto gelmişti.

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

2006-2011 yılları arasında forması giyen ve sarı kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen son olarak Süper Lig'de 'in kadrosunda yer alıyordu.

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Milli futbolcu , 'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

Spor Spikeri Sabri Ugan'ın " planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi. İşte 'ın açıklamaları:

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

"BANA HAKSIZLIK YAPILDI "

taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

"HATALARIMIN BEDELİNİ ÖDEDİM "

Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak 'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

"ŞAMPİYONLUK FAVORİM..".

Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan , "Trabzonspor ve 'ı önde görüyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan transferin şifresini verdi! Fatih Terim...

GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

planlarının neresinde?' sorusunu cevaplayan "Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.

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Arda Turan transferin şifresini verdi! "Fatih Terim..."
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