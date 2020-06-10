Arda Turan transferin şifresini verdi! "Fatih Terim..."

Birçok kez adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu.
Teknik direktör Fatih Terim kadroda görmek istediği milli futbolcuya, başkan Mustafa Cengiz'den veto gelmişti.
2006-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alıyordu.
TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi. İşte Arda Turan'ın açıklamaları:
"BANA HAKSIZLIK YAPILDI "
Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.
"HATALARIMIN BEDELİNİ ÖDEDİM "
Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.
"ŞAMPİYONLUK FAVORİM..".
Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan Arda Turan, "Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?
Galatasaray planlarının neresinde?' sorusunu cevaplayan Arda Turan "Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.