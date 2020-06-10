Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

"FENERBAHÇE'YE KARŞI ÖNEMLİ GOLLERİM VE ANILARIM VAR"

"Beşiktaş'ta başlangıç zordu. Çünkü tamamen farklı bir dil ve çok kar yağan bir ülke. Ocak'ta geldim ve soğuktu. Alışma süreci zaman aldı. Ancak Türkiye'de çok özel anlar yaşadım. Oğlum ve kızım Türkiye'de doğdu."