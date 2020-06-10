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'ın eski yıldızı 'dan itirafı!

'de , , gibi takımlarda forma giyen ancak siyah beyazlı formayla geçirdiği uzun yıllar ve attığı gollerle Beşiktaşlı taraftarların unutulmazları arasına giren Deivson Rogério da Silva '', 'de geçirdiği yıllara dair konuştu. Breziyalı yıldızdan bir de itirafı geldi. İşte Bobo'nun sözleri...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 20:35 Son Güncelleme: 10.6.2020 20:39 ABONE OL
Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

'de sırasıyla , ve 'da forma giyen , ESPN 'ya 'de geçirdiği günleri anlattı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

Özellikle günlerini unutamadığını belirten 35 yaşındaki golcü, röportajında şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

"FENERBAHÇE'YE KARŞI ÖNEMLİ GOLLERİM VE ANILARIM VAR"
"'ta başlangıç zordu. Çünkü tamamen farklı bir dil ve çok kar yağan bir ülke. Ocak'ta geldim ve soğuktu. Alışma süreci zaman aldı. Ancak 'de çok özel anlar yaşadım. Oğlum ve kızım Türkiye'de doğdu."

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları oynadım. Şampiyonluk yaşadım. Çok iyi bir dönemdi. Derbilerde özellikle 'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var."

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

"LİVERPOOL MAÇINDAN SONRA..."
'da 'u 2-1 yendiğimiz maçtan sonra Avrupa'daki bazı önemli kulüpler 'ı aradı. Ancak başkan satmak istemedi ve Beşiktaş'ta kaldım. Beşiktaş'ta uzun süre kalmam benim açımdan iyi oldu. Hiçbir şeyden pişman değilim.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

"ÇOK GÜZEL BİR SEVGİ VAR"
Taraftarlar bana sosyal medyadan hala mesajlar gönderiyor. Çok güzel bir sevgi var. Birkaç yıl sonra bile orada yaptığınız her şeyin hatırlanması gerçekten çok güzel.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!
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