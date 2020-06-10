Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'dan Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor'da forma giyen Bobo, ESPN Brezilya'ya Türkiye'de geçirdiği günleri anlattı.
Özellikle Beşiktaş günlerini unutamadığını belirten 35 yaşındaki golcü, röportajında şu ifadelere yer verdi:
"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları oynadım. Şampiyonluk yaşadım. Çok iyi bir dönemdi. Derbilerde özellikle Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var."
"ÇOK GÜZEL BİR SEVGİ VAR"
Taraftarlar bana sosyal medyadan hala mesajlar gönderiyor. Çok güzel bir sevgi var. Birkaç yıl sonra bile orada yaptığınız her şeyin hatırlanması gerçekten çok güzel.