Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Fenerbahçe'yi sezonun sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da altyapı koordinatörlüğü görevini sürdürecek olan Tahir Karapınar ile ilgili kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'in haberine göre, Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ile ilgili olarak, "Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum" dedi.
"TAHİR HOCA GÜZEL İŞLER YAPACAK"
Belözoğlu ayrıca, "Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca'yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir. Ben de herkes gibi Tahir Hocamı çok sever ve sayarım" şeklinde konuştu.
Karapınar'ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, "Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Tahir Hoca çok güzel işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Belözoğlu son olarak şunları söyledi: "Milli takım, Ege-Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi.
Fakat mevcut Pro-lisans ihtiyacımız ve tecrübesinden dolayı A takımda da 8 hafta faydalanma düşüncemizle birlikte bu hamleyi öne çektik."
ESKİ ARKADAŞLARI DEĞERLENDİRDİ
Tahir Karapınar'ı yakından tanıyan isimler de değerlendirmelerde bulundu. Eski takım arkadaşı Ufuk Dündar, "Birçok teknik adam gibi kulis yanı olmadığı, araya birini koyma huyu olmadığı için kıymetinin anlaşılması yıllar aldı.
"PIRLO GİBİ..."
O doğruyu arayanın onu gelip bulmasını ister. Futbol sahasına geometrik açıdan üç boyutlu bakar, herkesten farklı düşünür. Pirlo gibi futbol aklı vardır." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor'da birlikte görev yaptığı Karapınar'ı şu sözlerle anlattı: "Kendisi hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinde herkesin sevip saydığı düzgün bir birey ve karakterli bir insandır.
Genç milli takım antrenörlüğü yanı sıra İzmir ve Akdeniz Bölgesi oyuncu havuzunu iyi yöneten, bilgili bir kişidir. Bu yönlerini bildiğimiz için Konya'da yardımcı hoca olarak bünyemize almıştık. F.Bahçe'de kolay bir süreç yaşamayacak."
Hem Fenerbahçe'de hem de Altay'da forma giyen Toprak Kirtoğlu, İzmir ekibinde aynı dönemende birlikte futbol oynadığı Tahir Karapınar'ı şu sözlerle anlattı: "Tahir Ağabey benim takım arkadaşımdır ve onun hem futbol kalitesi hem de kişiliği asla tartışılmaz.
Karakteri çok kıymetli bir insan. Özelikle altyapıda gençlerin çok örnek alacağı özelliklere sahip bir isim. Fenerbahçe altyapısına hem karakter, kişilik hem de futbol olarak çok şey katacaktır çok doğru bir isim."
Ben kendisiyle 5 kadar Altay'da oynadım sonra Fenerbahçe'ye oradan da Kocaelispor'a gittim. 7 yıl sonra tekrar Altay'a geri döndüğümde Tahir Ağabey 35 yaşında sol bek olarak oynuyordu. Saygı duymamak imkansız."