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tercihini anlattı!

'de 'ın yerine geçecek henüz belli olmadı. Ancak sarı-lacivertliler 'in kalan 8 haftasında takımı emanet edeceği ismi açıkladı. Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çalıştıracak. Gelecek sezon altyapı koordinatörü olarak çalışacak olan Karapınar'ın neden tercih edildiğini ise kaptan anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 08:47 Son Güncelleme: 10.6.2020 08:52 ABONE OL
Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

'yi sezonun sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da altyapı koordinatörlüğü görevini sürdürecek olan ile ilgili kaptan açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Hürriyet'in haberine göre, , ile ilgili olarak, "Çok güzel bir insandır . Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum" dedi.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

"TAHİR HOCA GÜZEL İŞLER YAPACAK"

Belözoğlu ayrıca, "Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin 'yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir. Ben de herkes gibi Tahir Hocamı çok sever ve sayarım" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Karapınar'ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, "Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla çok güzel işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Belözoğlu son olarak şunları söyledi: ", Ege-Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Fakat mevcut Pro-lisans ihtiyacımız ve tecrübesinden dolayı A takımda da 8 hafta faydalanma düşüncemizle birlikte bu hamleyi öne çektik."

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

ESKİ ARKADAŞLARI DEĞERLENDİRDİ

'ı yakından tanıyan isimler de değerlendirmelerde bulundu. Eski takım arkadaşı Ufuk Dündar, "Birçok teknik adam gibi kulis yanı olmadığı, araya birini koyma huyu olmadığı için kıymetinin anlaşılması yıllar aldı.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

"PIRLO GİBİ..."

O doğruyu arayanın onu gelip bulmasını ister. sahasına geometrik açıdan üç boyutlu bakar, herkesten farklı düşünür. Pirlo gibi futbol aklı vardır." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

, 'da birlikte görev yaptığı Karapınar'ı şu sözlerle anlattı: "Kendisi hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinde herkesin sevip saydığı düzgün bir birey ve karakterli bir insandır.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Genç antrenörlüğü yanı sıra ve oyuncu havuzunu iyi yöneten, bilgili bir kişidir. Bu yönlerini bildiğimiz için 'da yardımcı hoca olarak bünyemize almıştık. F.Bahçe'de kolay bir süreç yaşamayacak."

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Hem 'de hem de Altay'da forma giyen Toprak Kirtoğlu, ekibinde aynı dönemende birlikte oynadığı 'ı şu sözlerle anlattı: " benim takım arkadaşımdır ve onun hem futbol kalitesi hem de kişiliği asla tartışılmaz.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Karakteri çok kıymetli bir insan. Özelikle altyapıda gençlerin çok örnek alacağı özelliklere sahip bir isim. altyapısına hem karakter, kişilik hem de olarak çok şey katacaktır çok doğru bir isim."

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!

Ben kendisiyle 5 kadar Altay'da oynadım sonra 'ye oradan da Kocaelispor'a gittim. 7 yıl sonra tekrar Altay'a geri döndüğümde 35 yaşında sol bek olarak oynuyordu. Saygı duymamak imkansız."

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!
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Emre Belözoğlu Tahir Karapınar tercihini anlattı!
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