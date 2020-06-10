Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

2 YILDIR FUTBOLDAN UZAK BİRİ!

Takvim'in haberine göre, Karapınar'ın hoca olması taraftarların tepkisine neden oldu. Karapınar'ın son olarak 2017-18 yılında Konyaspor'da yardımcı hocalık görevi yaptığı ve ciddi bir başarısının olmadığı görüldü.