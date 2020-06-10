Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

102 gündür hocası olmayan Fenerbahçe'nin başına 2 yıldır hiçbir takımda görev yapmayan, Süper Lig'de sadece yardımcı hocalık yapmış eski Altaylı Tahir Karapınar getirildi.
Karapınar'ın lig bitince altyapı koordinatörü olacağı açıklandı. F.Bahçe taraftarı isyan bayrağı açtı. Sosyal medyada "Koç'un vizyonu" tartışmaya açıldı.
Takımın başına teknik direktör olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe tercihini Karapınar'dan yana kullandı. Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'ın ise kulüpteki görevine son verildi.
SEZON SONU ALTYAPININ BAŞINA
Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için. "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.
2 YILDIR FUTBOLDAN UZAK BİRİ!
Takvim'in haberine göre, Karapınar'ın hoca olması taraftarların tepkisine neden oldu. Karapınar'ın son olarak 2017-18 yılında Konyaspor'da yardımcı hocalık görevi yaptığı ve ciddi bir başarısının olmadığı görüldü.
SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI!
Başkan Koç ve yönetimi adeta topa tutan taraftarların çoğunluğu, sanal alemi adeta bombaladı… Sosyal medyada "Vizyon vizyon diyen Ali Koç'un vizyonu Tahir Karapınar mı" yorumları yapıldı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2004-2005 Altay Yardımcı antrenör
2005-2006 Altay Altyapı koordinatörü
2007-2008 Altay Yardımcı antrenör
2009 Altay Teknik direktör
2011-2012 G.Antep Yardımcı antrenör
2013-2014 Manisaspor Yardımcı antrenör
2017-2018 Konyaspor Yardımcı antrenör
2020 F.Bahçe Geçici teknik direktör