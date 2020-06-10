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'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik adamla anlaşamayan , ligin kalan 8 haftalık bölümünde takımı 'a emanet etti. Corona virüsü nedeniyle askıya alınan, 12 Haziran'da ise kaldığı yerden devam edecek 'in kalan bölümünde sarı-lacivertli ekibe liderlik edecek olan Karapınar'ın ise 2 yıldır görev yapmıyor olması dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 07:24 Son Güncelleme: 10.6.2020 07:32 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

102 gündür hocası olmayan 'nin başına 2 yıldır hiçbir takımda görev yapmayan, 'de sadece yardımcı hocalık yapmış eski Altaylı getirildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

Karapınar'ın lig bitince altyapı koordinatörü olacağı açıklandı. F.Bahçe taraftarı isyan bayrağı açtı. "Koç'un vizyonu" tartışmaya açıldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında olacak.

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

Takımın başına olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan tercihini Karapınar'dan yana kullandı. Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'ın ise kulüpteki görevine son verildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

SEZON SONU ALTYAPININ BAŞINA
akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için. "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

2 YILDIR FUTBOLDAN UZAK BİRİ!
Takvim'in haberine göre, Karapınar'ın hoca olması taraftarların tepkisine neden oldu. Karapınar'ın son olarak 2017-18 yılında 'da yardımcı hocalık görevi yaptığı ve ciddi bir başarısının olmadığı görüldü.

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI!
Başkan Koç ve yönetimi adeta topa tutan taraftarların çoğunluğu, sanal alemi adeta bombaladı… "Vizyon vizyon diyen 'un vizyonu mı" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2004-2005 antrenör
2005-2006 Altay Altyapı koordinatörü
2007-2008 Altay Yardımcı antrenör
2009 Altay
2011-2012 G.Antep Yardımcı antrenör
2013-2014 Manisaspor Yardımcı antrenör
2017-2018 Yardımcı antrenör
2020 F.Bahçe Geçici teknik direktör

Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!
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Fenerbahçe'nin yeni hocası son olarak 2 yıl önce çalışmıştı!
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