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Ronaldo 'tan ayrılacak! Yeni takımı...

'den ayrılarak İtalyan devi 'un yolunu tutan Ronaldo'nun, siyah-beyazlı ekipten ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basını, Portekizli yıldızın sezon sonunda Juve'den ayrılarak Real Madrid veya 'ın yolunu tutacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 12:51 Son Güncelleme: 10.6.2020 12:53 ABONE OL
Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...

, 'ta geçirdiği iki sezonun ardından İtalyan devinden ayrılabilir. Portekizli yıldızla ilgili transfer iddiası İtalyan basınından geldi.

Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...

Radio Rossonera'nın haberine göre , bu yaz 'tan ayrılmayı düşünüyor.

Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...

Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...

35 yaşındaki süper starın 'tan ayrılması durumunda gideceği adresle ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başladı.

Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...

'nun Torino ekibinden ayrılması durumunda eski takımı ve 'e dönebileceği konuşuluyor.

Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...

Öte yandan Fransız ekibi Saint-Germain'in de Ronaldo için harekete geçebileceği iddia ediliyor.

Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...

İkinci sezonunu geçirdiği 'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu takımı adına 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı. Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor. (Ntvspor)

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Ronaldo Juventus'tan ayrılacak! Yeni takımı...
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