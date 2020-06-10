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2. ve 3. ile bir araya geldi

'nun aldığı kararla, Mart ayından beri futbol liglerine corona virüsü sebebiyle ara verildi. Ligler, bu haftadan itibaren dönüş hazırlığı içerisinde ve ligler başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Derneği, Riva'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 16:16 ABONE OL
TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla, Mart ayından beri futbol liglerine corona virüsü sebebiyle ara verildi. Ligler, bu haftadan itibaren dönüş hazırlığı içerisinde ve ligler başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, Riva'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu katıldı.

Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. ve 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi.

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TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi
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