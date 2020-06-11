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'Yeni 'ı' buldu

, kalan 8 haftalık dilimdeki maçlarını kazanarak şampiyon olmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan ise yeni sezonun çalışmalarını yapıyor. Kadrosunu yerli isimlerle şimdiden güçlendiren , yeni 'ını da buldu. İşte 'daki son transfer gelişmeleri ve o futbolcu...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 17:00 Son Güncelleme: 11.6.2020 17:02 ABONE OL
Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

'in 27'nci haftasında ile karşılaşacak olan taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , sezonun en kritik maçlarından biri olarak gördüğü Rize karşılaşması öncesi futbolcularına oyunu önde kabul eden, ileride baskı yapan ve hızlı hücum eden bir taktik anlayışı benimsetmeye çalışıyor.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

Cimbom'da hedef önce Rize'yi devirip sonra da tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa uzanmak.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

GELECEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
'da bir yandan yapılanmasını için çalışmalar devam ediyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari direktör Şükrü Hanedar, 'in talimatları doğrultusunda geleceğini 'ını hazırlamaya çalışıyor.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

YENİ HASAN ŞAŞ

Ajansspor'un haberine göre, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Yandaş ve Emre Kılınç ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılarda Terim, Emre Kılınç'ı yeni olarak görüyor.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

1998'de 'ı Ankaragücü'nden getiren ve uluslararası çapta bir yıldız yapan tecrübeli çalıştırıcı, Emre'ye de gelecek sezon seviye atlatacağına inanıyor. Terim, yıldız ismin 'a çok fayda sağlayacağına inanıyor.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

ve Emre Kılınç'ın yanı sıra Oğulcan Çağlayan'la da anlaşan , 'yı da bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

Öte yandan eski kaptan 'ın da sezon sonu Florya'ya adım atması bekleniyor.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

İKİ BEKE İKİ YENİ İSİM
, sağ bölgesine as bir oyuncu, sol beke de alternatif olarak yerli bir futbolcu istiyor.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

'ın bekteki önceliği Omar Elabdellaoui. Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli, Terim'in bu mevki için en çok istediği oyuncu.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

'ın sol bek alternatifleri arasında ise , ve Berkan Emir bulunuyor.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

GELİR BEKLENEN OYUNCULAR
'da değerini bulduktan sonra kimse vazgeçilmez değil.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

Belhanda, Feghouli, Luyindama, Marcao ile kiralıktan dönecek Diagne, Babel, Maicon gibi isimler en çok gelir beklenen futbolcular.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

Sarı-kırmızılılar satıştan yüklü bir gelir elde ederse, öncelikli olarak Onyekuru'nun bonservisini alacak.

Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu
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Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu
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