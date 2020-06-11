Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, sezonun en kritik maçlarından biri olarak gördüğü Rize karşılaşması öncesi futbolcularına oyunu önde kabul eden, ileride baskı yapan ve hızlı hücum eden bir taktik anlayışı benimsetmeye çalışıyor.
Cimbom'da hedef önce Rize'yi devirip sonra da tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa uzanmak.
GELECEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Galatasaray'da bir yandan yeni sezon yapılanmasını için çalışmalar devam ediyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari direktör Şükrü Hanedar, teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda geleceğini Galatasaray'ını hazırlamaya çalışıyor.
YENİ HASAN ŞAŞ
Ajansspor'un haberine göre, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılarda Terim, Emre Kılınç'ı yeni Hasan Şaş olarak görüyor.
1998'de Hasan Şaş'ı Ankaragücü'nden getiren ve uluslararası çapta bir yıldız yapan tecrübeli çalıştırıcı, Emre'ye de gelecek sezon seviye atlatacağına inanıyor. Terim, yıldız ismin Galatasaray'a çok fayda sağlayacağına inanıyor.
Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın yanı sıra Oğulcan Çağlayan'la da anlaşan Galatasaray, Semih Kaya'yı da bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
İKİ BEKE İKİ YENİ İSİM
Teknik direktör Fatih Terim, sağ bölgesine as bir oyuncu, sol beke de alternatif olarak yerli bir futbolcu istiyor.
Galatasaray'ın bekteki önceliği Omar Elabdellaoui. Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli, Terim'in bu mevki için en çok istediği oyuncu.
Galatasaray'ın sol bek alternatifleri arasında ise Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin ve Berkan Emir bulunuyor.
Belhanda, Feghouli, Luyindama, Marcao ile kiralıktan dönecek Diagne, Babel, Maicon gibi isimler en çok gelir beklenen futbolcular.
Sarı-kırmızılılar satıştan yüklü bir gelir elde ederse, öncelikli olarak Onyekuru'nun bonservisini alacak.