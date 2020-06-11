Fatih Terim 'Yeni Hasan Şaş'ı' buldu

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, sezonun en kritik maçlarından biri olarak gördüğü Rize karşılaşması öncesi futbolcularına oyunu önde kabul eden, ileride baskı yapan ve hızlı hücum eden bir taktik anlayışı benimsetmeye çalışıyor.