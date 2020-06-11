Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! "En iyi Brezilyalı benim"

Galatasaray'da kupalar kazanan, kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Melo, hırçın futbol yapısıyla adından söz ettirdi.
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak 2015'te Inter'in yolunu tutan Brezilyalı, daha sonra ise ülkesinin takımlarından Palmeiras'a transfer oldu.
36 yaşındaki Melo, futbol hayatını Brezilya'da sürdürüyor. Deneyimli orta saha, Galatasaray'a gelmeden önce Real Madrid'in kapısından döndüğünü itiraf etti.
Yıldız futbolcu, Real Madrid açıklamasının yanı sıra Türkiye kariyeriyle alakalı da çarpıcı bir ifade kullandı.
Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı olduğunu iddia eden Melo, şöyle konuştu: "2010 yazında Real Madrid'le anlaşmıştım ama Robben'e yaptığım sert faul sebebiyle transfer iptal oldu.
Neyse ki 1 yıl sabrettim ve Galatasaray'a giderek Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum."