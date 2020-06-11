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'dan 'e gönderme! "En iyi Brezilyalı benim"

'da oynadığı dönemde 'de önemli işlere imza atan, şampiyonluk yaşayan ve sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan , 'nin eski yıldızı 'e gönderme yaptı. Türk futbolunu yakından takip etmeye devam eden Brezilyalı futbolcu, 2010 yılında 'in kapısından döndüğü itiraf ederken, kendisi ile Alex'i kıyasladı.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 18:19 Son Güncelleme: 11.6.2020 18:21 ABONE OL
Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! En iyi Brezilyalı benim

'da kupalar kazanan, kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Melo, hırçın yapısıyla adından söz ettirdi.

Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! En iyi Brezilyalı benim

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak 2015'te Inter'in yolunu tutan Brezilyalı, daha sonra ise ülkesinin takımlarından Palmeiras'a oldu.

Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! En iyi Brezilyalı benim

36 yaşındaki Melo, hayatını 'da sürdürüyor. Deneyimli orta saha, 'a gelmeden önce 'in kapısından döndüğünü itiraf etti.

Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! En iyi Brezilyalı benim

Yıldız futbolcu, açıklamasının yanı sıra kariyeriyle alakalı da çarpıcı bir ifade kullandı.

Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! En iyi Brezilyalı benim

'de oynamış en iyi Brezilyalı olduğunu iddia eden Melo, şöyle konuştu: "2010 yazında 'le anlaşmıştım ama Robben'e yaptığım sert faul sebebiyle iptal oldu.

Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! En iyi Brezilyalı benim

Neyse ki 1 yıl sabrettim ve 'a giderek tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum."

Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! En iyi Brezilyalı benim
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Felipo Melo'dan Alex'e gönderme! "En iyi Brezilyalı benim"
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