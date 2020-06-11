Fenerbahçe Nijeryalı golcü Umar Sadiq'i yakın takipte

Ligin kalan 8 haftalık dilimine hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transferlerine odaklanmış durumda. Sarı-lacivertli takımın yeni rotası Sırbistan.

Rus basınında yer alan habere göre, Sırbistan Kupası yarı finalinde Partizan ile Kızılyıldız karşılaştığı maçta Fenerbahçe'nin scoutları da tribündeydi.

Golcü arayışlarını sürdüren Kanarya'nın, Partizan forması giyen Umar Sadiq'in peşinde olduğu aktarıldı. Nijeryalı santrforu Fenerbahçe'nin yanı sıra CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova, Manchester United, Milan, Valencia ve Anderlecht'in de izlediği belirtildi.

Bu sezon toplamda 24 maça çıkan 23 yaşındaki Umar, 11 gol atarak takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

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