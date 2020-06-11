Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan yaklaşık 3 ay sonra heyecan yeniden başlıyor. Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor mücadeleleriyle start alacak olan Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.
Lige şampiyonluk iddiasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste aldığı kötü sonuçlarla potadan uzaklaşan Kanarya'da hedef, lige 3 puanla dönüş yapmak.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sakatlanması ve Max Kruse'nin sahalara dönememesi ilk 11'i baştan sona değiştirecek.
Kanarya'da ayrıca, Hasan Ali Kaldırım sarı kart cezası ve Mauricio Isla da takımdan ayrılması nedeniyle forma giyemeyecek.
HASAN ALİ'NİN YERİNE DENİZ TÜRÜÇ
Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olması nedeniyle bu bölgede Deniz Türüç oynayacak. Kanarya'da Deniz'den boşalan kanat bölgesine ise Tolga Ciğerci geçecek.
Dirar'ın sağ bek olarak çıkacağı Kayserispor karşılaşmasında forvet bölgesinde ise Mevlüt Erdinç olacak.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor 11'i;
ALTAY BAYINDIR
NABIL DIRAR
SIMON FALETTE
LUIZ GUSTAVO
EMRE BELÖZOĞLU
GARRY RODRIGUES