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'de 11 tamamen değişti! karşısında...

'in 27. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşmada iki takımın da hedefi 3 puan. Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle 11 baştan sona yenilendi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:49 Son Güncelleme: 11.6.2020 13:54 ABONE OL
Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan yaklaşık 3 ay sonra heyecan yeniden başlıyor. - ve - mücadeleleriyle start alacak olan 'de karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Lige şampiyonluk iddiasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste aldığı kötü sonuçlarla potadan uzaklaşan Kanarya'da hedef, lige 3 puanla dönüş yapmak.

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

'de Vedat Muriqi'nin sakatlanması ve Max Kruse'nin sahalara dönememesi ilk 11'i baştan sona değiştirecek.

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Kanarya'da ayrıca, sarı kart cezası ve Mauricio Isla da takımdan ayrılması nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

HASAN ALİ'NİN YERİNE DENİZ TÜRÜÇ

'de sol bek 'ın cezalı olması nedeniyle bu bölgede oynayacak. Kanarya'da Deniz'den boşalan kanat bölgesine ise geçecek.

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Dirar'ın sağ bek olarak çıkacağı karşılaşmasında forvet bölgesinde ise olacak.

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor 11'i;

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

NABIL DIRAR

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

SIMON FALETTE

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

LUIZ GUSTAVO

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

GARRY RODRIGUES

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...

(VEDAT MURIQI)

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Fenerbahçe'de 11 tamamen değişti! Kayseri karşısında...
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