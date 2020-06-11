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'dan tarihi karar! Futbolcular artık...

Corona virüsü nedeniyle dünyada birçok ülke futbolara ara vermişti. Virüsün etkisinin yavaş yavaş azalmasıyla ligler teker teker yeniden başlarken, da pandeminin etkisini azaltmak için tarihi kararlar almaya başladı. İşte futbolun patronu FIFA'nın hem takımları hem de oyuncuları yakından ilgilendiren kararları...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 22:40 Son Güncelleme: 11.6.2020 22:41 ABONE OL
FIFA'dan tarihi karar! Futbolcular artık...

Corona virüsünün futbol üzerindeki etkisini en aza indirmek isteyen tarihi kararlara imza attı.

FIFA'dan tarihi karar! Futbolcular artık...

Yapılan kritik toplantı sonrası; pandemi nedeniyle futbolcuların zorluk çekmemesi ve boşta kalmamaları için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni çıkarıldı. Önceden bir futbolcu en fazla 2 farklı takımda oynama iznine sahipti.

FIFA'dan tarihi karar! Futbolcular artık...

TAKIMLARA TRANSFER HAKKI

Salgın nedeniyle yaz aylarına ertelenen lig maçları nedeniyle kulüplere transfer sürecinde zorlanabileceği gerekçesiyle sezon bitmeden transfer yapabilme hakkı tanındı.

FIFA'dan tarihi karar! Futbolcular artık...

Ancak yapılan transferlerin 2020-21 sezonu kadrosuna yazdırılabileceği duyuruldu.

FIFA'dan tarihi karar! Futbolcular artık...

Transfer dönemlerinde esneklik sağlanacağı da bildirildi. Federasyonlara kolaylık yapılacağı dile getirildi.

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FIFA'dan tarihi karar! Futbolcular artık...
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