FIFA'dan tarihi karar! Futbolcular artık...

Corona virüsünün futbol üzerindeki etkisini en aza indirmek isteyen FIFA tarihi kararlara imza attı.
Yapılan kritik toplantı sonrası; pandemi nedeniyle futbolcuların zorluk çekmemesi ve boşta kalmamaları için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni çıkarıldı. Önceden bir futbolcu en fazla 2 farklı takımda oynama iznine sahipti.
TAKIMLARA TRANSFER HAKKI
Salgın nedeniyle yaz aylarına ertelenen lig maçları nedeniyle kulüplere transfer sürecinde zorlanabileceği gerekçesiyle sezon bitmeden transfer yapabilme hakkı tanındı.
Ancak yapılan transferlerin 2020-21 sezonu kadrosuna yazdırılabileceği duyuruldu.
Transfer dönemlerinde esneklik sağlanacağı da bildirildi. Federasyonlara kolaylık yapılacağı dile getirildi.