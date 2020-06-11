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o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

Gelecek sezon için yapılan çalışmalarında önceliğini yerli ve bonservisi elinde olan isimlere veren , bu doğrultuda 'un iki yıldızı ve Emre Kılınç ile anlaşmıştı. Aslan, 'den bir yıldızla daha anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:01 Son Güncelleme: 11.6.2020 09:12 ABONE OL
Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

'de Rizespor maçına hazırlanan ve bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını da sürdüren 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

ile sözleşmeleri sona erecek olan ve Emre Kılınç'la söz kesen Aslan, 'dan ile de anlaşmaya vardı.

Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu, sezon sonu Sarı Kırmızılı ekibe imza atacak.
Ajansspor'da yer alan habere göre; , genç oyuncuya makul bir ücret ödeyecek.

Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

Haftalar öncesinden 'a söz veren Oğulcan'la 2 yıllık sözleşme yapılacağı kaydedildi.

Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

Rizespor'da bu sezon 22 maça çıkan Oğulcan, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

'HAYALLERİMİN TAKIMI GALATASARAY'

, 2013-2014 sezonu başında bir süre altyapısında antrenmanlara çıkmış ve o dönem kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 'ın hayallerini süslediğini ve Sarı Kırmızılı takıma gelmekten duyduğu memnuniyeti açığa vurmuştu.

Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza

17 yaşında olduğu için 'la profesyonel sözleşmeye imza atması mümkün olmayan genç yıldızın yetiştirme bedeli tarafından fazla bulunmuş ve Oğulcan'ın "hayalim" dediği takıma transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza
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Galatasaray o transferi de bitirdi! 2 yıllık imza
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