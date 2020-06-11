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'da samba zamanı! 'in gözdesi geliyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren 'da 'in isteği doğrultusunda belirlenen isimlere teklifler yapıldı. Geleceğin Cimbom'unu kurmak için karantina günlerinde gecesini gündüzüne katan tecrübeli teknik adam, orta sahaya yıldız bir ismi istemişti. Sarı-kırmızılıların teklif yaptığı 20 yaşındaki Brezilyalı için transferde sona gelindi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transfer edilmesi beklenen o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:26 Son Güncelleme: 11.6.2020 19:31 ABONE OL
Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek..

Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.

Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girmişti.

Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Transferde Belçika ekipleri Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete 'da katılmıştı.

Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki yıldızı aynı zamanda sarı-kırmızılıların scout ekibinin de takip ettiğini yazmıştı.

Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

"GALATASARAY ÖNDE"

Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili yine Belçika basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

'ın Sao Paulo'da forma giyen 20 yaşındaki Fabinho için daha iyi bir teklifte bulunduğu bu nedenle transferi bitirmek aşamasında olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

TRANSFERİN GÖZDESİ

Sao Paulo ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Fabinho'ya aynı zamanda Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu yazılmıştı.

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Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor
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