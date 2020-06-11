Galatasaray'da samba zamanı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek..
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.
Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girmişti.
Transferde Belçika ekipleri Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray'da katılmıştı.
Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki yıldızı aynı zamanda sarı-kırmızılıların scout ekibinin de takip ettiğini yazmıştı.
"GALATASARAY ÖNDE"
Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili yine Belçika basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın Sao Paulo'da forma giyen 20 yaşındaki Fabinho için daha iyi bir teklifte bulunduğu bu nedenle transferi bitirmek aşamasında olduğu iddia edildi.
TRANSFERİN GÖZDESİ
Sao Paulo ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Fabinho'ya aynı zamanda Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu yazılmıştı.