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maçı hangi kanalda? , saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını sebebiyle spor müsabakaları askıya alınmıştı. Dünyanın en önemli futbol liglerinden olan 'de askıya alınarak maçlar ertelenmişti. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planı ve TFF kararıyla Süper Lig maçları 12 Haziran'da başlıyor. Ligin açılış maçları kapsamında son puan durumuna göre 1. sıradaki ile ligin 8. sırasında olan karşı karşıya geliyor. Maçı takip etmek isteyenler , saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar.

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Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Trabzonspor ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Dünya üzerindeki tüm ülkelerle birlikte Türkiye'yi de etkileyen corona virüsü pandemisi nedeniyle askıya alınan ülkemizin en prestijli futbol ligi 'de TFF tarafından alınan kararla maçlar 12 Haziran Cuma günü başlıyor. Ligin 27. hafta açılış karşılaşmasında son puan durumuna göre 53 puanla 1. sırada bulunan ile 37 puanla 8. sırada yer alan yeşil sahada buluşyor. Bu bağlamda futbolseverler , saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. İşte maçın tüm detayları…

GÖZTEPE TRABZONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir'de seyircisiz olarak oynanacak Süper Lig 27. hafta Göztepe Trabzonspor maçı;

Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Trabzonspor ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

12 Haziran 2020 Cuma günü (Yarın) saat 21.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Trabzonspor muhtemel 11'i
Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Ndiaye (Sosa), A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Trabzonspor ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
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Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Trabzonspor ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
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