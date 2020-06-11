Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Trabzonspor ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Dünya üzerindeki tüm ülkelerle birlikte Türkiye'yi de etkileyen corona virüsü pandemisi nedeniyle askıya alınan ülkemizin en prestijli futbol ligi Süper Lig'de TFF tarafından alınan kararla maçlar 12 Haziran Cuma günü başlıyor. Ligin 27. hafta açılış karşılaşmasında son puan durumuna göre 53 puanla 1. sırada bulunan Trabzonspor ile 37 puanla 8. sırada yer alan Göztepe yeşil sahada buluşyor. Bu bağlamda futbolseverler Göztepe Trabzonspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. İşte maçın tüm detayları…

GÖZTEPE TRABZONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir'de seyircisiz olarak oynanacak Süper Lig 27. hafta Göztepe Trabzonspor maçı;