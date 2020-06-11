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Karton taraftarlar arasında sürpriz isim! Shaquille O'Neal

Ülkemizde de başta üç büyükler , ve 'ın başlattığı karton taraftar uygulaması, dünyada yayılmaya devam ediyor. İngiliz takımlarından , ilginç bir olaya imza atarak tribünde Shaquille O'Neal'a da yer verdi. İşte nedeni ve Shaq'ın o sözleri...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 15:24 ABONE OL
Karton taraftarlar arasında sürpriz isim! Shaquille O'Neal

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor gibi kulüplerin de dahil olduğu akımı ilk olarak Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladhach başlatmıştı. Bu akıma yapılan en ilginç karton ise İngiltere 2. Lig ekibi Northampton Town'dan geldi.

Northampton Town, NBA'in efsane basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın kartonunu tribüne yerleştirdiğini açıkladı. Northampton Town'un başkanı Kelvin Thomas ile yıllara dayanan bir iş arkadaşlığı bulunan Shaq, İngiliz kulübü için bir video mesaj da yolladı.

Shaq, Northampton Town için yolladığı mesajında; "Kelvin ve takıma Şans diliyorum. Umarım ligi en yüksekte bitirirsiniz. İlerleyen zamanda bir maçınızı izlemeye gelmek isterim." sözlerini kullandı.

Northampton Town'dan yapılan açıklamada ise; "Shaquille O'Neal'ı İngiltere'ye gelişinde maçımızı izlemek üzere davet ettik. Onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen bizim en 'büyük' taraftarımız kendisi." ifadeleri yer aldı.


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Karton taraftarlar arasında sürpriz isim! Shaquille O'Neal
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