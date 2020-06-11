Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif!

Süper Lig yarın oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe Trabzonspor maçları ile yeniden start alacak. Kanarya'da, Kayserispor ile oynanacak Süper Lig maçı öncesi corona virüsü testleri yapıldı. Sarı-lacivertlilerde pozitif vakaya rastlanmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.

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