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'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar

'in 27'inci haftasında deplamanda ile karşılaşacak olan 'e gitti. Bordo-mavili yüzlerce taraftar takımını uğurlamak için soluğu 'nde aldı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 22:17 ABONE OL
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar

'un deplasmanda oynayacağı maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar

'nden Trabzon Havalimanı'na hareket eden kafileye, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına ", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar

'e hareket eden bordo mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi İzmir'e götürülmezken, bir süredir takımla çalışamayan Jose Sosa ise kadrodaki yerini aldı.

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
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Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
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