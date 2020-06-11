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'dan 'ücretsiz karton taraftar' uygulaması

'in 27. haftasında sahasında 'yı konuk edecek olan BtcTurk , karton taraftar uygulamasına geçti. Malatya ekibi, diğer birçok takımın aksine bu uygulamayı taraftarlarına ücretsiz sunuyor.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.6.2020 14:32 ABONE OL
Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' uygulaması

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, maç öncesi "ücretsiz karton taraftar" uygulaması başlattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevdasına sahip çıkıp, takımına destek olmak isteyen taraftarlarımız ile Türkiye'de ilk defa "ücretsiz karton taraftar" uygulamasını başlatıyoruz.

Ligin kalan maçlarında tribünde sen de yerini al, mücadelemize destek ol. Formalı veya atkılı fotoğrafını https://vazgecmekyokmalatya.com linkte bulunan adrese bilgilerini girerek, yolla 'ücretsiz' olarak tribünde kaplanlarımıza destek ol."


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Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' uygulaması
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