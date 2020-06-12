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'tan ve 'a golcü çalımı!

Gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdüren ve , transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin ilgilendiği yıldız isim, ve Milan gibi devlerin de listesinde. Genç golcünün eşi yaptığı bir hareketle Beşiktaşlı taraftarları sevindirdi.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:13 Son Güncelleme: 12.6.2020 09:21 ABONE OL
Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren ve , Partizan forması giyen genç yıldıza kanca attı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

'ın listesinde yer alan yıldız ismin eşi Judy Mega, bir taraftarın "Come To Beşiktaş" paylaşımını beğenmişti. Bu hamle, 23 yaşındaki forvetin Siyah Beyazlı ekibe olacağı iddialarını güçlendirmişti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

Telegraf RS'de yer alan ve Fanatik'in derlediği habere göre, de 23 yaşındaki Umar Sadiq'ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

, CSKA , Anderlecht, Milan, , Lokomotiv Moskova ve 'nin; Partizan'ın Kızılyıldız'la karşı karşıya geldiği maçta 1.92'lik golcüyü takip etmesi için scout ekiplerini gönderdiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

Partizan'dan ayrılmak istediği iddia edilen futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği gelen haberler arasındaydı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

Partizan formasıyla bu sezon 34 maça çıkan Sadiq, rakip filelere 17 gol bıraktı, 2 de asist yaptı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

Partizan, sezon başı Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı genç golcünün bonservisini devre arasında 1.75 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!
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