Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Manchester United'a golcü çalımı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Partizan forması giyen genç yıldıza kanca attı.
Telegraf RS'de yer alan ve Fanatik'in derlediği habere göre, Fenerbahçe de 23 yaşındaki Umar Sadiq'ı kadrosuna katmak istiyor.
Manchester United, CSKA Moskova, Anderlecht, Milan, Valencia, Lokomotiv Moskova ve Fenerbahçe'nin; Partizan'ın Kızılyıldız'la karşı karşıya geldiği maçta 1.92'lik golcüyü takip etmesi için scout ekiplerini gönderdiği kaydedildi.
Partizan'dan ayrılmak istediği iddia edilen futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği gelen haberler arasındaydı.
Partizan formasıyla bu sezon 34 maça çıkan Sadiq, rakip filelere 17 gol bıraktı, 2 de asist yaptı.
Partizan, sezon başı Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı genç golcünün bonservisini devre arasında 1.75 milyon Euro karşılığında satın almıştı.