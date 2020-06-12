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Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de spor müsabakaları askıya alınmıştı. Aradan geçen süre sonucunda normalleşme planıyla yeni adımlar atılmaya başlandığı şu günlerde TFF’nin kararıyla askıya alınan ’in kalan 8 haftasının oynanmasına karar verildi. Bu kararın ardından 12 Haziran tarihinde (bugün) büyük mücadele maçıyla saat 21.00’da başlayacak. Lig’de 7. Sırada yer alan Fenerbahçe rakibini sahasında yenerek şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı nasıl takip edilir öğrenmek istiyor.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 20:22 ABONE OL
Fenerbahçe Kayserispor|CANLI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkemizde askıya alınan maçları aradan geçen uzun sürenin ardından bugün - karşılaşmasıyla yeniden başlıyor. Saat 21.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmada ligde 40 puanla 7. Sırada yer alan Fenerbahçe evinde oynayacağı maçta rakibi karşısında 3 puan alarak üst sıralara ilerlemek istiyor. Ligin son sırasında bulunan Kayserispor ise kazanan taraf olmak için mücadele etmeyi hedefliyor. Öte yandan heyecanla maç saatini bekleyen futbolseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı nasıl takip edilir merak ediyor. İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR |CANLI (SÜPER LİG 27. HAFTA)

İstanbul'da saat 21.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;

Fenerbahçe Kayserispor|CANLI

'in 27. Hafta maçı saat 21.00'da beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı aşağıda yer alan canlı takip linkinden anbean takip edebilirsiniz…

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ...

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falatte, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt.
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Fenerbahçe Kayserispor|CANLI
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Fenerbahçe Kayserispor|CANLI
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