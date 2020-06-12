Fenerbahçe Kayserispor|CANLI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkemizde askıya alınan Süper Lig maçları aradan geçen uzun sürenin ardından bugün Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasıyla yeniden başlıyor. Saat 21.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmada ligde 40 puanla 7. Sırada yer alan Fenerbahçe evinde oynayacağı maçta rakibi karşısında 3 puan alarak üst sıralara ilerlemek istiyor. Ligin son sırasında bulunan Kayserispor ise kazanan taraf olmak için mücadele etmeyi hedefliyor. Öte yandan heyecanla maç saatini bekleyen futbolseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı nasıl takip edilir merak ediyor. İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR |CANLI (SÜPER LİG 27. HAFTA)

İstanbul'da saat 21.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;