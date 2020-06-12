Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Kayserispor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan (2B 1M) ve kalesinde toplam dokuz gol gören Fenerbahçe, daha önceki 11 iç saha karşılaşmasının 10'undan galip ayrılmış (1M) ve sadece sekiz gol yemişti.