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'de sürprizi! İşte maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

'in 27. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Corona virüsü nedeniyle yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından sahaya çıkacak olan iki ekipte de hedef 3 puan. Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi sürprizi yaşandı. İşte Fenerbahçe - maçı öncesi yaşananlar, istatistikler, eksik isimler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 13:51 Son Güncelleme: 12.6.2020 13:55 ABONE OL
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

Salgın nedeniyle ara verilen 'de perde açılıyor. ile ligin 27. haftasında seyircisiz maçta karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertliler topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Son sıradaki 'un ise 22 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

'u konuk ettiği son üç maçını kazanamayan (2B 1M) ve kalesinde toplam dokuz gol gören , daha önceki 11 iç saha karşılaşmasının 10'undan galip ayrılmış (1M) ve sadece sekiz gol yemişti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

'yi 'de üç maçtır mağlup eden , aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada alabilmişti (4B 12M).

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

ile karşılaştığı son iki maçında gol atamayan , rakibiyle daha önce oynadığı toplam 27 karşılaşmanın sadece ikisinde gol sevinci yaşayamamıştı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

, deplasmanda oynadığı son 11 maçının 10'unu toplam 39 gol yiyerek kaybederken; kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

'de yedi maçtır galibiyet alamayan (3B 4M), Mart-Mayıs 2003'ten (9 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

, 'de yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı son 14 maçı kaybetmedi (11G 3B) ve bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

, formasıyla iç sahada 'a karşı ilk 11 başladığı iki maçında birer gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

Son yedi maçında çektiği altı isabetli şutun sadece biri gol olan , daha önce forma giydiği 18 karşılaşmada her 2.4 isabetli şutta 1 gol bulmuştu (12/29).

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

forması giyen , 'ye rakip olduğu beş maçının dördünde birer gol katkısı yaptı (2 gol & 2 asist).

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

Bu sezon yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncusu olan (8 asistle 11 puan), sezonun ikinci yarısında 'un attığı 12 golün yedisine doğrudan katkı sağladı (3 gol & 4 asist). (OPTA)

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

EKSİK FUTBOLCULAR

'de cezalısı 'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse ve riske edilmeyecek.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

'da ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, cezalıları Pedro Herique ve Gustavo Campanharo maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, , Serdar, Falette, Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Mevlüt.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Situm, Mesanovic

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi! İşte Kayseri maçı öncesi yaşanan son gelişmeler
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