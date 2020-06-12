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'nin eski yıldızı 'dan 'a destek!

'ın bugün hayata geçirdiği "Bırakmam Seni" yardım kampanyasına katılım çığ gibi büyüyor. Siyah-beyazlıların kampanyasına diğer takım taraftarları ve futbolcuları da katıldı. 'nin eski futbolcusu kampanyaya katıldığını hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 19:14 Son Güncelleme: 12.6.2020 19:16 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek!


Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı, bugün Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına destekte bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nün bugün hayata geçirdiği 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı'dan da destek geldi.

"BEŞİKTAŞ OLMAZSA FENERBAHÇE OLMAZ"

Tuncay Şanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz. Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım, 1903'e gönderdim'yorumunu yaparak, siyah-beyazlılar için destekte bulunduğunu açıkladı.

Tuncay Şanlı'nın bu hareketi sporseverler tarafından büyük beğeni gördü.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek!
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