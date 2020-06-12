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corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü test sonuçlarını duyurdu. Sarı-kırmızılılarda personel ve futbolculara yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 19:41 Son Güncelleme: 12.6.2020 20:12 ABONE OL
Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Galatasaray, yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
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