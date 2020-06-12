Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

FUTBOLCULAR SELAMLAŞMADI

Her 20 metreye ise el antiseptik aletleri konuldu. Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular da sosyal mesafe kuralına göre sahaya çıktı. Konulan kurallar gereği iki takım futbolcuları maç öncesi tokalaşıp, selamlaşmadı. İki takım futbolcuları ayrıca takım halinde fotoğraf da çektirmedi. Yedek kulübelerinde ise hem Göztepeli hem de Trabzonsporlu oyuncular ve teknik ekip çalışanları 2 koltuk mesafe bırakarak oturdu. Mücadelede sadece 20, 30 yaş arasında 6 top toplayıcı görev aldı.