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kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

Corona virüsü nedeniyle 'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 27'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sezonun ilk maçında temsilcisinin 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli kaleci Beto, bu maçta da bordo mavili taraftarı çıldırtmayı başardı.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 21:42 Son Güncelleme: 12.6.2020 21:43 ABONE OL
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen 'de hasret sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen 'ye konuk oldu. Pandemi nedeniyle mücadeleye seyirci alınmazken, Göztepeli taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer aldı.

Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Karşılaşma öncesinde ise geniş tedbirler alındı. Statta görev yapacak basın mensupları, sağlık ekipleri, polisler ve itfaiye görevlilerinin tek tek ateş ölçümü gerçekleştirildi. Ateşi 38 derece ve üzeri olanlar Gürsel Aksel Stadı'na alınmadı. Maçta görev yapan basın mensupları ve protokol tribününde maçı izleyen yöneticiler de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. Ayrıca stadyumda asansör kullanılmasına müsade edilmedi ve herkes maske takarak stada giriş yaptı.

Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

FUTBOLCULAR SELAMLAŞMADI

Her 20 metreye ise el antiseptik aletleri konuldu. Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular da sosyal mesafe kuralına göre sahaya çıktı. Konulan kurallar gereği iki takım futbolcuları maç öncesi tokalaşıp, selamlaşmadı. İki takım futbolcuları ayrıca takım halinde fotoğraf da çektirmedi. Yedek kulübelerinde ise hem Göztepeli hem de Trabzonsporlu oyuncular ve teknik ekip çalışanları 2 koltuk mesafe bırakarak oturdu. Mücadelede sadece 20, 30 yaş arasında 6 top toplayıcı görev aldı.

Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

STAT TEMİZLENDİ

Hafta boyunca Gürsel Aksel Stadı'nda hummalı bir şekilde dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Tüm tribünlerin koltukları silinirken, basın mensuplarının kullanacağı masalar, koltuklar, lavabolar, salonlar ve büfeler de en ince ayrıntısına kadar temizlendi. Soyunma odaları, hakem odası ve doping kontrol odası da dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Gürsel Aksel Stadı'nın çevresinde geriş tedbirler alındı. Maçta görev almayacaklar stat çevresine yaklaştırılmazken, emniyet mensupları taraftarların gruplar halinde toplanmasına da izin vermedi.

Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

BETO YİNE FORMUNDA

Sezonun ilk maçında Trabzon'da oynanan karşılaşma sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti kaleci Beto'nun performansı getirmişti. Beto 27'inci hafta mücadelesine de çok formada başladı.

Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

Tecrübeli kaleci ilk 4 dakikada 2 net pozisyonda kalesini gole kapattı.

Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı

Beto'nun bu performansı sosyal medyada da olay oldu. İşte o yorumlar...

Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
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Göztepe kalecisi Beto Trabzonsporluları çıldırttı
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