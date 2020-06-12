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Herkes şokta! için bunu yaptı

sezon sonuna kadar teknik direktör sorununu ile halletmiş, gelecek sezon takımı emanet edeceği isim üzerinde çalışmalarını sürdürme kararı almıştı. Sarı-lacivertlilerde daha önce gündeme gelen Rui Vitoria takımında kalma kararı vermiş fakat corona virüsü nedeniyle verilen maaşını alamadığı için flaş bir karara imza atmıştı. İşte Kanarya'nın yakından ilgilendiği isim ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 18:37 Son Güncelleme: 12.6.2020 18:46 ABONE OL
Herkes şokta! Fenerbahçe için bunu yaptı

'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sezon sonuna dek ile yola devam edeceğini açıklayan sarı-lacivertliler, 2020-21 sezonunda A sınıfı bir hocayı takımın başına getirmek istiyor.

Herkes şokta! Fenerbahçe için bunu yaptı

Bu bağlamda kısa süre önce Rui Vitoria'nın adı ile anılmıştı. Portekizli teknik adamın mevcut kulübüyle yola devam edeceği ifade edilmiş, ardından Vitoria gelişmesi rafa kalkmıştı.

Herkes şokta! Fenerbahçe için bunu yaptı

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİN ARDINDAN...

Arabistan basınında yer verilen bilgilere göre 'den 2,5 milyon euro yıllık maaş önerisi alan Rui Vitoria, bu teklifin ardından kulübünün kendisine yapacağı sözleşme yenileme teklifine su koymaya başladı.

Herkes şokta! Fenerbahçe için bunu yaptı

İddiaya göre Portekizli teknik direktör corona virüsü (koronavirüs) süresince Arabistan Ligi'nin ertelenmesinden dolayı maaşını alamadı.

Herkes şokta! Fenerbahçe için bunu yaptı

Önceliğini kulüp içerisindeki parasına veren Vitoria'nın, sözleşme yenileme konusunda da isteksiz olduğu ifade edildi.

Herkes şokta! Fenerbahçe için bunu yaptı
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Herkes şokta! Fenerbahçe için bunu yaptı
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