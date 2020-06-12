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İşte 'ın gördüğü pozisyon!

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'de sahasında 'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin 14. dakikasında 'ın görmesi sonrası 10 kişi kaldı. Öte yandan yıldız futbolcu, Salı günü 'a karşı oynanacak Ziraat yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 21:44 Son Güncelleme: 12.6.2020 21:47 ABONE OL
İşte Ozan Tufan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon!

Fenerbahçe, mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Kayserispor karşılaşmasının ilk dakikalarında şok yaşadı.

Sarı-lacivertli takımda, rakibinin bileğine arkadan basan Ozan Tufan önce sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonrasında ise 14. dakikada direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakan milli futbolcu, aynı zamanda 16 Haziran Salı günü Trabzonspor'a karşı oynanacak kritik kupa maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

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İşte Ozan Tufan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon!
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