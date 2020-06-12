PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

Süper Lig'de kalan 8 haftayı en iyi şekilde tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin bir diğer gündemi ise transfer.
Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldızı, Fransız basını yazdı.
Fransızlar, Chupo Moting'in Paris Saint Germain ile sözleşmesini yenilemeyi reddettiğini ve oyuncuya Fenerbahçe'nin talip olduğunu aktardı.
SCHALKE DE DEVREDE
Haberin detaylarında ise 1 Temmuz'da serbest kalacak Moting'in yeni kulüp arayışlarına başladığı, yıldız golcüye Fenerbahçe'nin yanı sıra eski takımı Schalke 04'ten de teklif geldiği duyuruldu.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri iletecek.