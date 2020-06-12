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'nin yıldızı için ve karşı karşıya

gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok yıldız var. Fenerbahçe, bu isimlerden biri için ise zorlu bir rakiple karşı karşıya. İşte Fransız basınında yer alan haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 17:07 Son Güncelleme: 12.6.2020 17:18 ABONE OL
PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

'de kalan 8 haftayı en iyi şekilde tamamlamak isteyen , 'nda da mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin bir diğer gündemi ise transfer.

PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren 'nin ilgilendiği yıldızı, Fransız basını yazdı.

PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

Fransızlar, Chupo Moting'in ile sözleşmesini yenilemeyi reddettiğini ve oyuncuya 'nin talip olduğunu aktardı.

PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

SCHALKE DE DEVREDE
Haberin detaylarında ise 1 Temmuz'da serbest kalacak Moting'in yeni kulüp arayışlarına başladığı, yıldız golcüye 'nin yanı sıra eski takımı 04'ten de teklif geldiği duyuruldu.

PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri iletecek.

PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

ve arasındaki son kararı Choupo-Moting verecek.

PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya

Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon formasıyla toplamda 17 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynadı.

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PSG'nin yıldızı için Fenerbahçe ve Schalke karşı karşıya
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