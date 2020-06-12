Fenerbahçe, salgın sebebiyle askıya alınan lige iyi bir dönüş yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligin dibinden kurtulmak isteyen Kayserispor ile karşılaşacak.

Ersun Yanal'ın ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde takımın başında Tahir Karapınar'ı getirdi. Sarı-lacivertli ekibin başında Tahir Karapınar görev yapacak.

Tahir Karapınar yönetimindeki 40 puanlı Fenerbahçe ile 22 puanlı Prosinecki'nin öğrencilerinin galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt.

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets.

İKİ TAKIM HAKKINDA SON BİLGİLER

*Kayserispor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan (2B 1M) ve kalesinde toplam dokuz gol gören Fenerbahçe, daha önceki 11 iç saha karşılaşmasının 10'undan galip ayrılmış (1M) ve sadece sekiz gol yemişti.

*Fenerbahçe'yi Süper Lig'de üç maçtır mağlup eden Kayserispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada alabilmişti (4B 12M).

Kayserispor ile karşılaştığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe, rakibiyle daha önce oynadığı toplam 27 karşılaşmanın sadece ikisinde gol sevinci yaşayamamıştı.

*Kayserispor, deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının 10'unu toplam 39 gol yiyerek kaybederken; kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

*Süper Lig'de yedi maçtır galibiyet alamayan Fenerbahçe (3B 4M), Mart-Mayıs 2003'ten (9 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

*Fenerbahçe, Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı son 14 maçı kaybetmedi (11G 3B) ve bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapattı.

*Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla iç sahada Kayserispor'a karşı ilk 11 başladığı iki Süper Lig maçında birer gol atmayı başardı. Son yedi Süper Lig maçında çektiği altı isabetli şutun sadece biri gol olan Vedat Muriqi, daha önce forma giydiği 18 karşılaşmada her 2.4 isabetli şutta 1 gol bulmuştu (12/29).

*Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Fenerbahçe'ye rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünde birer gol katkısı yaptı (2 gol & 2 asist).

*Bu sezon yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran Süper Lig oyuncusu olan Bernard Mensah (8 asistle 11 puan), sezonun ikinci yarısında Kayserispor'un attığı 12 golün yedisine doğrudan katkı sağladı (3 gol & 4 asist).