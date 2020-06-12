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ilk maçında isyan ettirdi! ...

'in 27'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Yeni teknik direktör ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde tecrübeli hoca verdiği karar ile taraftarları adeta çıldırttı. Fenerbahçe'ye gönül verenlerin el üzerinde tuttuğu bu maçta da olay oldu. İşte gelişmeler ve o yorumlar...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 23:03 Son Güncelleme: 12.6.2020 23:05 ABONE OL
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...

Corona virüsü salgını sebebiyle 'e verilen 3 aylık aranın ardından 'nin 27. haftada Kayserispor'u ağırladığı müsabakada genç yıldız bu sezon ikinci kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...

Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakmıştı.

Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...

Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11'de şans buldu.

Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...

64'ÜNCÜ DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

'de sahanın en iyilerinden biri olan , 64'üncü dakikada yerini Vedat Muriç'e bıraktı.

Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı oyundan çıkarken bu karara tepki göstermişti.

Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...

taraftarı da bu karara sert tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe taraftarının paylaşımları...

Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
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Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
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