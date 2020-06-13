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'ten şampiyonluğa geri sayım! Bayern Münih 2-1 Mönchengladbach (MAÇ SONUCU)

'nın 31. hafta mücadelesinde lider , sahasında Mönchengladbach'ı konuk etti. Zirkzee ve Goretzka'nın golleriyle sahadan galip ayrılan Bayern puanını 73 yaparken, deplasman takımı ise 56 puanda kaldı. Bayern, salı günü 'i yenerse şampiyon olacak.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 21:41 ABONE OL
Bayern Münih'ten şampiyonluğa geri sayım! Bayern Münih 2-1 Mönchengladbach MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da zirvenin sahibi Bayern Münih hata yapmadı.

Evinde Mönchengladbach'la karşı karşıya gelen Münih ekibi, Zirkzee ile 26. dakikada öne geçti. 37'de ise Pavard'ın kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Bayern, 86'da Goretzka ile durumu 2-1'e getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında gol olmadı ve Bayern 2-1 galip geldi.

Bu skorun ardından Bayern Münih puanını 73'e yükseltirken, Mönchengladbach ise 56 puanda kaldı.

Bayern Münih, üç gün sonra oynanacak olan Werder Bremen karşılaşmasını kazanırsa üst üste sekizinci, toplamdaki 29. şampiyonluğunu elde edecek.

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Bayern Münih'ten şampiyonluğa geri sayım! Bayern Münih 2-1 Mönchengladbach (MAÇ SONUCU)
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