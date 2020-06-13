Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve sezon başında Zulte Waregem'e gönderilen Larin, oynadığı futbolla beğeni topluyor. Golcü futbolunun peşinde iki takım var.
Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi CSKA Moskova'nın oyuncu için resmi teklifte bulunduğu ifade edildi. Şimdi ise Royal Antwerp Larin'in peşinde.
Sezon sonunda Antwerp ile sözleşmesi sona erecek Mbokani'yi takımda tutmak isteyen Belçikalı yöneticiler, oyuncunun istediği kontratı karşılayamıyor.
Antwerp yönetimi, Mbokani'nin boşluğunu Larin ile dolduracak.
Kongolu golcünün olası ayrılığı sonrasında kulüp yönetimi, ibreyi bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Cyle Larin'e çevirecek.
BONSERVİSİNİ YAZDILAR
Öte yandan Antwerp'in Larin'i kadrosuna katmak istemesi halinde Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk bonservis ödemesi gerektiği ifade edildi.