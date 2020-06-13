Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

'ın ekibi 'e kiraladığı Cyle Larin gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. gözdesi olan Kanadalı yıldız için bir başka Belçika takımı olan ile Rus temsilcisi CSKA 'nın devrede olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.6.2020 15:34 Son Güncelleme: 13.6.2020 15:34 ABONE OL
Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

'ta beklentilerin altında kalan ve sezon başında 'e gönderilen Larin, oynadığı futbolla beğeni topluyor. Golcü futbolunun peşinde iki takım var.

Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi CSKA 'nın oyuncu için resmi teklifte bulunduğu ifade edildi. Şimdi ise Larin'in peşinde.

Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

Sezon sonunda Antwerp ile sözleşmesi sona erecek Mbokani'yi takımda tutmak isteyen Belçikalı yöneticiler, oyuncunun istediği kontratı karşılayamıyor.

Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

Antwerp yönetimi, Mbokani'nin boşluğunu Larin ile dolduracak.

Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

Kongolu golcünün olası ayrılığı sonrasında kulüp yönetimi, ibreyi bonservisi 'ta bulunan Cyle Larin'e çevirecek.

Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

Kanadalı golcü bu sezon Ligi'nde 9 gol 11 asistle oynadı.

Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar

BONSERVİSİNİ YAZDILAR
Öte yandan Antwerp'in Larin'i kadrosuna katmak istemesi halinde 'a 2.5 milyon euroluk bonservis ödemesi gerektiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar
Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın golcüsü paylaşılamıyor! Bonservisini alacaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA