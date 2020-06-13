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'in 27. haftasında BtcTürk sahasında 'yı konuk ediyor. Kümede kalma hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi hakem yönetiyor. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Kasımpaşa'nın 26 hafta sonunda 26 puan bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 25 puanda. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa müsabakasını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.6.2020 21:02 Son Güncelleme: 13.6.2020 21:04 ABONE OL
CANLI | BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Süper Lig'de 27. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu mücadele öncesinde Yeni Malatyaspor 26, Kasımpaşa ise 25 puanda.

Ligde 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor bu karşılaşmada 3 puan hasretine son vermek istiyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

*Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor (2B 2M), tek galibiyetini geçen sezon iç sahada aldı (2-1).

*Sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, şu ana kadar Süper Lig'de rakibini mağlup edemediği bir sezon oynamadı.

*Son 11 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor (2B 9M), şu an ligde yer alan takımlar arasında devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

*Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa (3G 1B), daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2017'de yakalamıştı (6 maç).

*Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (17). Kasımpaşa ise yediği gollerin en az bölümünü bu zaman aralığında kalesinde gören iki ekipten biri (yüzde 12; Fenerbahçe ile birlikte).

*Yeni Malatyaspor'un evinde bulduğu son üç Süper Lig golünün ikisinde fileleri havalandıran isim olan Umut Bulut, Kasımpaşa'ya attığı son beş golün dördünü iç sahada kaydetti.

*Görev aldığı son dört Süper Lig maçında iki asist yapan Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafez, daha önceki 28 karşılaşmada aynı sayıda gol pası verebilmişti.

*Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Bangaly-Fode Koita, Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı son iki maçta üç gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

*Devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Oussama Haddadi, bu sezon İstanbul ekibi adına Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri konumunda (5; Haris Hajradinovic ile birlikte).

*Süper Lig'de görev yaptığı son 12 maçı kazanamayan Hikmet Karaman (5B 7M), son galibiyetini iç sahada Kasımpaşa'ya karşı aldı (Mayıs 2019'da 2-1)

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