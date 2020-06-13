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Josef de 'dan 'ye mesaj!

'nin 'u 2-1 yendiği maçın ardından bir dönem sarı-lacivertli takımın formasını giyen Brezilyalı yıldız Josef de 'nın paylaşımları gündem oldu. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'ye dönme sinyali verdiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 20:00 ABONE OL
Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj!

Josef de Souza, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından Twitter hesabından "Game over" mesajını paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu mesaja "Fenerbahçe'ye geri dön, Gustavo - Josef hayali kuralım" şeklinde yorumlar yaptı. Brezilyalı futbolcunun beğendiği mesajlar Fenerbahçe'ye geri döneceği şeklinde yorumlandı.

Josef de Souza 2015-16 sezonunda Sao Paulo'dan 8 milyon euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de 136 maçta forma giyip 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.

Brezilyalı futbolcu 2018-19 sezonunda ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye 12 milyon euro bedelle gönderilmişti. (Hürriyet)


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Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye mesaj!
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