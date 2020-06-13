Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! "Aklı nerede?"

Son 7 maçından üç puanla ayrılan, teknik direktörsüz devam eden, "evde kal" dönemini başıboş geçiren bir takımdan, çok şeyler beklememek lazım da, lig sonuncusu ile arasında bir fark olduğunu hissettirmesi gerekir diye düşünüyorsunuz. Elbette; yanılıyoruz hep birlikte. Kaptan Ozan'ın kendini attırması başka bir boyut.