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Maç sonu 'a olay sözler! "Aklı nerede?"

'in 27'nci haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından lige galibiyetle başladı. Fenerbahçe'de kaptan ise gördüğü kırmızı kart ile eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor yazarları da Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 13.6.2020 02:21 ABONE OL
Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

ÖMER ÜRÜNDÜL - RİSKLE GELDİ

F.Bahçe 15. dakikada Ozan'ın amatörce gördüğü kırmızı kart yüzünden 10 kişi kaldı. Artık düşünülen bütün oyun düzeni ters yüz olmuştu. Takımda Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Falette gibi sezon başından beri ciddi maç eksiklikleri olan oyuncular vardı.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Bu tabloda bir kişi eksik, 75-80 dakika rakiple kora kor oynamak mümkün değildi. Yapılacak tek şey tempoyu düşük tutup savunma ağırlıklı düzene geçmekti. Öyle de yaptılar. Topu rakibe bıraktılar, geride alan daralttılar. Bu taktik anlayış ile ilk yarıda 30 dakika tehlike yaşamadıkları gibi devre sonunda da iki defa direğe takıldılar.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

2. yarıda aynı doğru taktik devam ediyordu. Yine rakibe pozisyon verilmiyordu ancak Mensah'ın mükemmel frikiği tüm planları bozdu. Artık yorgun ve eksik takım risk almak mecburiyetindeydi. İşte bu uzun bölümde maçın kırılma anları arka arkaya oluştu. Mensah'ın golüne kadar Bir kişi fazla oynamasına rağmen pozisyon bulamayan 'a istediği alanlar çıkmıştı.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Ancak girilen pozisyonlarda Mesanovic ve Kravets'in arka arkaya sergiledikleri beceriksizlikler ile kaleci Altay'ın başarısı, F.Bahçe için umut ışığı yaktı. Son dakikalarda, F.Bahçe Teknik Direktörü'nün geç kaldığı değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Ve de son 5 dakika içinde üst üste biri penaltıdan Vedat'la biri de sahanın en iyisi Gusatavo'nun şutu ile gelen iki golle 3 puanı kazandılar.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Kümede kalma savaşı veren Kayseri fırsatı tepti. 80 dakika eksik oynayan rakiplerine karşı seyirci dezavantajı da yokken hele hele skor avantajından sonra rahat kazanacakları maçı berabere dahi bitiremediler. Bu maçın büyük puan ve moral kaybı ile bence artık ligde kalmaları umutsuz bir vakaya dönüşmüştür.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın direkt neticeye tesir eden penaltı kararı bana göre yanlıştı. Ozan'ın kırmızısında yerinde müdahale eden VAR bu pozisyona nasıl sessiz kaldı!

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

GÜRCAN BİLGİÇ- ÖNCE SONRA

maçını şöyle iki cümleyle özetlediğimizde, her şeyi anlayacaksınız… Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top; önde direğe sonra "yere" çarpıp ağlara gitti. Ekici'nin serbest vuruşunda direkten dönen top, "Mevlüt'e" çarparak, boş kale yerine avuta gitti.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Son 7 maçından üç puanla ayrılan, teknik direktörsüz devam eden, "evde kal" dönemini başıboş geçiren bir takımdan, çok şeyler beklememek lazım da, lig sonuncusu ile arasında bir fark olduğunu hissettirmesi gerekir diye düşünüyorsunuz. Elbette; yanılıyoruz hep birlikte. Kaptan Ozan'ın kendini attırması başka bir boyut.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Kaptanlık bandı kolunda ama aklı nerede? Bilenmiş ve istekli bir rakibe, seyircisiz statta, 10 kişi kalmak… İşte 'nin kendi şartları derken bu tip "ekstra detayları" işaret etmek istedik.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Peki taşlar nerede yerine oturdu? Hep bahsettiğimiz "kalite" Emre Belözoğlu'nun sahaya adım atıp, topa dokunmasıyla geri geldi. Penaltı pozisyonu, Gustavo'nun "penaltı" gibi şutu…

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

Beş dakika içinde akıntıya kürek çekerken, rüzgârı yelkenlerine doldurdular. Bu bakış açımız sezon başında beri var. Trabzonspor finali öncesinde ihtiyaçları olan, "büyük takım" olduklarını ve "kazanabildiklerini" hatırlamaktı. Süreç önümüze duran topları ve ekstra oyuncuların kalite farklarını getiriyor.

Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! Aklı nerede?

'nin Muriqi'e, daha fedakâr ve isteyen Rodrigues'e, takımın aklı olacak Emre'ye ve hatta Kruse'ye ihtiyacı var. Dün akşamın geri dönen oyuncuları da vardı. Kaleci Altay, genç Ferdi ve Falette "bir şeyler yapanlar" kısmındaydı.

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Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! "Aklı nerede?"
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