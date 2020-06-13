Maç sonu Ozan Tufan'a olay sözler! "Aklı nerede?"

ÖMER ÜRÜNDÜL - RİSKLE GELDİ
F.Bahçe 15. dakikada Ozan'ın amatörce gördüğü kırmızı kart yüzünden 10 kişi kaldı. Artık düşünülen bütün oyun düzeni ters yüz olmuştu. Takımda Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Falette gibi sezon başından beri ciddi maç eksiklikleri olan oyuncular vardı.
Bu tabloda bir kişi eksik, 75-80 dakika rakiple kora kor oynamak mümkün değildi. Yapılacak tek şey tempoyu düşük tutup savunma ağırlıklı düzene geçmekti. Öyle de yaptılar. Topu rakibe bıraktılar, geride alan daralttılar. Bu taktik anlayış ile ilk yarıda 30 dakika tehlike yaşamadıkları gibi devre sonunda da iki defa direğe takıldılar.
2. yarıda aynı doğru taktik devam ediyordu. Yine rakibe pozisyon verilmiyordu ancak Mensah'ın mükemmel frikiği tüm planları bozdu. Artık yorgun ve eksik takım risk almak mecburiyetindeydi. İşte bu uzun bölümde maçın kırılma anları arka arkaya oluştu. Mensah'ın golüne kadar Bir kişi fazla oynamasına rağmen pozisyon bulamayan Kayserispor'a istediği alanlar çıkmıştı.
Ancak girilen pozisyonlarda Mesanovic ve Kravets'in arka arkaya sergiledikleri beceriksizlikler ile kaleci Altay'ın başarısı, F.Bahçe için umut ışığı yaktı. Son dakikalarda, F.Bahçe Teknik Direktörü'nün geç kaldığı değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Ve de son 5 dakika içinde üst üste biri penaltıdan Vedat'la biri de sahanın en iyisi Gusatavo'nun şutu ile gelen iki golle 3 puanı kazandılar.
Kümede kalma savaşı veren Kayseri fırsatı tepti. 80 dakika eksik oynayan rakiplerine karşı seyirci dezavantajı da yokken hele hele skor avantajından sonra rahat kazanacakları maçı berabere dahi bitiremediler. Bu maçın büyük puan ve moral kaybı ile bence artık ligde kalmaları umutsuz bir vakaya dönüşmüştür.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın direkt neticeye tesir eden penaltı kararı bana göre yanlıştı. Ozan'ın kırmızısında yerinde müdahale eden VAR bu pozisyona nasıl sessiz kaldı!
GÜRCAN BİLGİÇ- ÖNCE SONRA
Kayserispor maçını şöyle iki cümleyle özetlediğimizde, her şeyi anlayacaksınız… Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top; önde direğe sonra "yere" çarpıp ağlara gitti. Ekici'nin serbest vuruşunda direkten dönen top, "Mevlüt'e" çarparak, boş kale yerine avuta gitti.
Son 7 maçından üç puanla ayrılan, teknik direktörsüz devam eden, "evde kal" dönemini başıboş geçiren bir takımdan, çok şeyler beklememek lazım da, lig sonuncusu ile arasında bir fark olduğunu hissettirmesi gerekir diye düşünüyorsunuz. Elbette; yanılıyoruz hep birlikte. Kaptan Ozan'ın kendini attırması başka bir boyut.
Kaptanlık bandı kolunda ama aklı nerede? Bilenmiş ve istekli bir rakibe, seyircisiz statta, 10 kişi kalmak… İşte Fenerbahçe'nin kendi şartları derken bu tip "ekstra detayları" işaret etmek istedik.
Peki taşlar nerede yerine oturdu? Hep bahsettiğimiz "kalite" Emre Belözoğlu'nun sahaya adım atıp, topa dokunmasıyla geri geldi. Penaltı pozisyonu, Gustavo'nun "penaltı" gibi şutu…
Beş dakika içinde akıntıya kürek çekerken, rüzgârı yelkenlerine doldurdular. Bu bakış açımız sezon başında beri var. Trabzonspor finali öncesinde ihtiyaçları olan, "büyük takım" olduklarını ve "kazanabildiklerini" hatırlamaktı. Süreç önümüze duran topları ve ekstra oyuncuların kalite farklarını getiriyor.
Fenerbahçe'nin Muriqi'e, daha fedakâr ve isteyen Rodrigues'e, takımın aklı olacak Emre'ye ve hatta Kruse'ye ihtiyacı var. Dün akşamın geri dönen oyuncuları da vardı. Kaleci Altay, genç Ferdi ve Falette "bir şeyler yapanlar" kısmındaydı.