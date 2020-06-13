Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Yaklaşık 3 ay aranın ardından dün oynanan Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor maçlarıyla Süper Lig yeniden başladı.

Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri olan Medipol Başakşehir, kritik mücadelede Alanyaspor'u ağırlıyor. Okan Buruk yönetiminde zirveyi zorlayan Başakşehir ile Erol Bulut yönetiminde başarılı bir grafik çizen Akdeniz ekibinin mücadelesi saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi Başakşehir 53 puanla 2., Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım son derece kritik olan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MÜCADELESİNDEN NOTLAR

*Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmedi (2G 1B) ve bu üç karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı (toplam beş gol).

*Başakşehir ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, daha sonraki dört karşılaşmada rakibine mağlup olmadı (1G 3B). İki takım arasında oynanan son üç Süper Lig maçı berabere bitti.

*Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (9G 3B), son beş karşılaşmada rakiplerini mağlup etmeyi başardı ve bu süreçte toplam 16 gol attı.

*Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor (2B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada Gaziantep FK'yı yenerek aldı.

*Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Alanyaspor, kulüp tarihinde sadece bir kez daha uzun bir seri yaşadı (Mart-Aralık 2018 arasında 12 maç).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla kontratak golü bulan takım Başakşehir (7). Alanyaspor ise ligde şu ana kadar bu şekilde rakip fileleri havalandıramayan tek ekip konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Edin Visca (19 gol katkısıyla 17 puan) ve Papiss Cisse (17 gol katkısıyla 17 puan).

*Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Demba Ba (6 gol & 4 asist).

*Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Başakşehir (6 maçta 5 gol).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan stoper olan Steven Caulker (1 gol & 5 asist), bu sezon ilk golünü son karşılaşmada Gaziantep FK filelerine gönderdi.