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Son dakika: - maçının hakemi !

'nda salı akşamı büyük bir heyecan yaşanacak. Yarı final rövanş mücadelesinde sahasında 'u ağırlayacak. Dev karşılaşmayı yönetecek. Yarı finalin ilk ayağında Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 13:57 Son Güncelleme: 13.6.2020 14:17 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

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Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır!
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