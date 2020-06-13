Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

Türk yıldız için devler kapışıyor! 'in ardından ...

Bir dönem 'ın uzun süre ilgilendiği ancak transferi noktalayamadığı Orkun Kökçü, devlerin radarına girdi. 'nı tercih eden Feyenoord'un genç yıldızı ve Sevilla'nın ardından 'yı da peşine taktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.6.2020 11:04 ABONE OL
Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

ve Sevilla'nın ardından Orkun Kökçü için transfer yarışına Katalan devi da dahil oldu. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Barcelona, Feyenoord forması giyen Türk futbolcuyu yakından takip ediyor.

Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

"ACELECİ OLMAYACAĞIM"

Orkun Kökçü ise adının son dönemlerde dev kulüplerle anılmasına ilişkin yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:

Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

"Kendimi çok iyi hissediyorum. İleride neler olacak görürüz. Önceliğim, gelecek sezon da en iyi performansımı göstermek. Ligler tekrar başladığı zaman hazır olmalıyım ve en iyi performansımı göstermeliyim.

Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

Benim için şu an sadece Feyenoord var. Sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Geleceğim için için aceleci olmayacağım.

Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

Babam ve menajerim, transferimle ilgileniyorlar. Ben kendimi bu konulardan izole ettim. Böylesi benim için daha iyi. Ne yazık ki, ben sadece bir futbolcuyum, menajer değil."

Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

2018 yazında profesyonel olan Orkun Kökçü, U17, U18 ve U19'da Hollanda için oynadıktan sonra 'den gelen teklifi kabul ederek U21'de ay yıldızlı formayı terletmişti.

Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...

Orkun, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk yıldız için devler kapışıyor! Arsenal'in ardından Barcelona...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA