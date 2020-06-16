Fenerbahçe Trabzonspor CANLI İZLE ATV ile Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın şifresiz izle linki

ATV'DE EKRANLARA GELECEK

Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 20.45'te başlayacak. Dev mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KUPADA ÜSTÜNLÜK FIRTINA'NIN

Ezeli rakipler bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 sınavda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Fırtına söz konusu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı.2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.