Fenerbahçe Trabzonspor CANLI İZLE ATV ile Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın şifresiz izle linki

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden kanarya, sahasında galip finale adını yazdırmak istiyor. Diğer tarafta harika bir sezon geçiren Trabzonspor'da ise hedef çifte kupa! Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe Trabzonspor canlı izle seçeneği burada olacak.
Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayını ve karşılaşma ile ilgili gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…
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FENERBAHÇE - TRABZONSPOR İLK 11'LER
FENERBAHÇE:
Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Zajc, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, A.Parmak, Sosa (Ndiaye), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
ATV'DE EKRANLARA GELECEK
Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 20.45'te başlayacak. Dev mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
KUPADA ÜSTÜNLÜK FIRTINA'NIN
Ezeli rakipler bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 sınavda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Fırtına söz konusu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı.2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.