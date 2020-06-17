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Bacağından başarılı bir operasyon geçiren 'nın forması ve ’tan birine verilecek. Sarı-kırmızılılar, transferde önceliği bu bölgeye çevirdi.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 02:14 Son Güncelleme: 17.6.2020 06:48 ABONE OL
Galatasaray'da kaleye 2 aday! Sinan Bolat ve Volkan Babacan

Çaykur Rize maçında sağ bacağında tibia ile fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi. İdareciler, sezon sonu Başakşehir'den ayrılacak Volkan Babacan ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı listesine aldı. 31 yaşındaki Volkan, ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a kazandırılmıştı. Hatta Terim, talebesinin düğününde nikah şahitliği de yapmıştı.

ASLAN'DA 1 YIL FORMA GİYDİ
Sinan Bolat ise salgın döneminde Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle Antwerp'ten ayrılmıştı. 31 yaşındaki kaleci, 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl kiralık olarak forma giymişti. Yabancı kaleci takviyesi düşünmeyen sarıkırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in iki oyuncudan birini tercih etmesi bekleniyor. Cimbom'da bu sezon son 7 haftada kalede Okan Kocuk yer alacak. Kulübede ise 20 yaşındaki Berk Balaban bulunacak.

FERNANDO MUSLERA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Rize maçında ayağı kırılan ve dün ameliyat olan Muslera, desteklerinden ötürü herkese teşekkür ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Muslera, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim. Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero'ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim. Doktorumuz Yener İnce ve ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. Galatasaray'a, Başkanımız Mustafa Cengiz'e, Abdurrahim Albayrak'a, Fatih Terim'e ve Mert Çetin'e teşekkür ediyorum" dedi.

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Galatasaray'da kaleye 2 aday! Sinan Bolat ve Volkan Babacan
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