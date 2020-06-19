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'in 30. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. İlk 4'e girerek Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen iki dev ekibin mücadelesi Tottenham Hotspur Stadyum'da oynanıyor ve maçı hakem yönetiyor. Karşılaşma öncesinde Manchester United'ın 45, Tottenham'ın ise 41 puanı bulunuyor. Tottenham Hotspur-Manchester United maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.6.2020 22:18 Son Güncelleme: 19.6.2020 22:19 ABONE OL
CANLI | Tottenham Hotspur - Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde 45 puanla 5. sırada yer alan Manchester United ile 41 puanla 8. sırada bulunan Tottenham Hotspur karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için kıyasıya bir yarış veren iki takımın hedefi de ligde ilk 4'e girebilmek. Tottenham Hotspur Stadyum'da oynanan zorlu mücadelede Jonathan Moss düdük çalıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Tottenham Hotspur: Lloris, Aurier, Sanchez, Dier, Davies, Winks, Sissoko, Lamela, Bergwijn, Son, Harry Kane.

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, McTominay, Fred, James, Bruno Fernandes, Martial, Rashford.

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CANLI | Tottenham Hotspur - Manchester United
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