CANLI | Tottenham Hotspur - Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde 45 puanla 5. sırada yer alan Manchester United ile 41 puanla 8. sırada bulunan Tottenham Hotspur karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için kıyasıya bir yarış veren iki takımın hedefi de ligde ilk 4'e girebilmek. Tottenham Hotspur Stadyum'da oynanan zorlu mücadelede Jonathan Moss düdük çalıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Tottenham Hotspur: Lloris, Aurier, Sanchez, Dier, Davies, Winks, Sissoko, Lamela, Bergwijn, Son, Harry Kane.

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, McTominay, Fred, James, Bruno Fernandes, Martial, Rashford.