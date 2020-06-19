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'dan 'a tepki! ...

'nda yarı final rövanş mücadelesinde evinde 'u 4-0'la geçen , adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından 'un yaptığı paylaşım olay oldu. Genç teknik adama Yöneticisi Mahmut Recevik'ten tepki geldi.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 13:00 Son Güncelleme: 19.6.2020 13:38 ABONE OL
Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...

yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında 'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse (3) ve Ceyhun Gülselam kaydetti. Bu sonuçla finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...

Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan , gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...

'un paylaşımında ise teknik direktör detayı gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...

Genç çalıştırıcının odasında 'un 'nda elediği maçta atılan golün ardından 'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...

MAHMUT RECEVİK'TEN TEPKİ

Sarı kırmızılı yönetci Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'a tepki gösterdi;

" hocam büyüksün.

Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa..."

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Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...
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