Galatasaray'dan Erol Bulut'a tepki! Fatih Terim...

MAHMUT RECEVİK'TEN TEPKİ

Sarı kırmızılı yönetci Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi;

"Fatih Terim hocam büyüksün.

Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa..."