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MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2 - 2 Hatayspor

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 1. Lig yaklaşık 3 ayın ardından yeniden başladı. Ligin 29'uncu haftasında lider Hatayspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 22:30 Son Güncelleme: 19.6.2020 22:41 ABONE OL
MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2 - 2 Hatayspor

TFF 1. Lig'de yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ara verilen sezona, yaklaşık 3 ay aradan sonra devam edildi.

Ligin 29. haftasında lider Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maç, corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Lider Hatayspor 2-0 geriye düştüğü deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İstanbulspor'un gollerini 36 ve 55'te Papa Diouf kaydetti. Hatayspor'un gollerini 69'da Caner Hüseyin Bağ ve 88'de Soner Örnek attı.

KAMAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Evsahibi ekipte Kamal Issah, 90+3'te kırmızı kart gördü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor puanını 34 yaptı. Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı lider Hatayspor'un puanı ise 54 oldu.

GİRESUNSPOR 90'DA GALİBİYETE UZANDI

Ligin bir diğer başında Giresunspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi ligin 17'inci sırasında yer alan Adanaspor'u 90'ıncı dakikada bulduğu 2 gol ile 3-1 mağlup etti ve play-off için kritik bir 3 puan aldı.

İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

İstanbulspor: Alperen Uysal, Rıdvan Şimşek (Dk. 65 Zafer Şensoy), Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Kağan Miray Bağış (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Eslem Öztürk (Dk. 81 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere, Cajic, Diouf (Dk. 76 İbrahim Yılmaz)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz, Kubilay Sönmez, Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 83 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 57 Hamza Gür), Mirkan Aydın (Dk. 57 Alican Özfesli, Dk. 75 Barbosa)

Goller: Dk. 36 ve 55 Diouf (İstanbulspor), Dk. 69 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 88 Soner Örnek (Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Issah (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 33 Popov, Dk. 89 Hamza Gür, Dk. 90 Sadi Karaduman (Hatayspor)

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MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2 - 2 Hatayspor
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