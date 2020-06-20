Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasararay istiyordu! Smolov'un yeni takımı...

Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Rus golcü Fedor Smolov'un yeni takımı belli oluyor. İspanyol medyası, oyuncunun Celta Vigo'ya transferinin çok yakın olduğunu iddia etti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Celta Vigolu yetkililer, yıldız ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Hem Smolov hemde Lokomotiv ile görüşmeler sürüyor.

SÜPER LİG DEVLERİ PEŞİNDEYDİ

Eldesmarque'nin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncu için nabız yokladığını ancak resmi girişimlerde bulunmadığını açıkladı.

PAZARLIK DEVAM EDİYOR

Öte yandan Lokomotiv Moskova, Celta'dan 6 milyon euro bonservis talep etti ve İspanyol kulübü bu rakamı indirmek için müzakerelerini sürdürüyor.