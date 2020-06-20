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Leipzig’i deplasmanda Haaland ile devirdi!

Bundesliga’nın son iki haftasında ikincilik için çekişen ile Leipzig karşı karşıya geldi. Leipzig’in sahasında oynanan karşılaşmayı Borussia Dortmund 2-0’lık skorla kazandı. Borussia Dortmund’un gollerini 30 ve 90+3’üncü dakikada Haaland’dan geldi. Borussia Dortmund bu sonuçla Leipzig ile olan puan farkını 6’ya çıkardı ve ligin bitimine bir hafta kala ikinci sıradaki yerini garantiledi.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 18:24 Son Güncelleme: 20.6.2020 18:33 ABONE OL
Borussia Dortmund Leipzig’i deplasmanda Haaland ile devirdi!

Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Erling Haaland ve Amadou Haidara (k.k.) attığı tek golle 2-0 tamamlandı.

Bu sonuçla Dortmund puanını 69'a yükseltti ve en yakın rakibi RB Leipzig ile puan farkını 6'ya çıkardı.

HAALAND DURDURULAMIYOR
Devre arası transfer döneminde Salzburg'tan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland kritik maçta galibiyeti getiren isim oldu. Genç futbolcu Dortmund formasıyla çıktığı 14 maçta 13 gol 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Borussia Dortmund Leipzig’i deplasmanda Haaland ile devirdi!
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