Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı!

'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı!

'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü-Başakşehir mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada 'ya su şişesi atıldı. Seyircisiz oynanan müsabakada yaşanan bu durum sosyal medyada da gündem oldu.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 20:10 Son Güncelleme: 20.6.2020 20:23 ABONE OL
Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı!

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA SU ŞİŞESİ!
Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede tribünden su şişe atılması ise gündeme damga vurdu. 56. dakikada yerini Robinho'ya bırakarak yedek kulübesine gelen Demba Ba'nın ayağına su şişesi atıldı ve yıldız futbolcu yerde kaldı.

BURUK'TAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Demba Ba'ya pet şişe atılmış, o da ayağına gelmiş, ufak bir sakatlığa yol açmış. Kime attı herhalde onu emniyet güçleri bulacaktır. Tabi ki oyunculara karşı bu tür şeylerin yapılması doğru değil. Zaten seyircisiz oynanan maçta da bunu kim yaptığı çok daha kolay bulunacaktır. Hem üzücü hem komik bir olay" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 20 Haziran Sokağa çıkma yasağı saat kaçta kalkacak, bitti mi? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama saatler!
İbrahim Tatlıses'in aradığı köstebek oğlu çıktı! İbrahim Tatlıses dün sosyal medyadan seslenmişti...
SON DAKİKA - Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa seyahat yasağı var mı? İller arası giriş çıkış yasağı olan şehirler listesi
SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde başlayacak? 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Ankara, İzmir ve İstanbul'da seyahat kısıtlaması var mı? Giriş çıkış yasağı olan şehirler listesi!
Şarkıcı Gülşen sütyenle ev süpürdü sosyal medyanın diline dolandı! Gülşen'in süpürge reklamı paylaşımı olay oldu...
LGS soruları ve cevap anahtarı 2020 MEB tarafından yayınlandı! Sözel ve sayısal LGS soru ve cevapları burada
20 Haziran sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı? Bugün BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?
Son Dakika Haberi: Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi, son görülme sorunu?
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt duyurdu! Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebek heyecanı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA