Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emniyet’in İLTER’i üst lige çıktı

Emniyet’in İLTER’i üst lige çıktı

Emniyeti’nin futbol katımı İEM İLTER, Koronavirüs salgını öncesi grubunda liderliği elinde tutuyordu. Virüs ardından iptal edilen lig müsabakaları sonrası ’nun almış olduğu kararla takım takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 11:57 ABONE OL
Emniyet’in İLTER’i üst lige çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü talimatları doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihinde kurulan İstanbul Emniyet İlter Kültür Sanat ve Spor Kulübü (İEM İLTER) ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.

Sema Alim Dalgıç'ın aktardığı bilgiye göre, İEM İLTER Futbol Kulübü İstanbul 2. Amatör Lig sekizinci grupta 1 Şubat günü müsabakalarına başladı. 10 takımlı grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunda lider oldu.

COVİD-19 tedbirleri kapsamında iptal edilen amatör lig müsabakaları sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda grubunu şampiyon olarak tamamlayan takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı.

Adını Türkçe'de 'Vatanın Koruyucusu' anlamına gelen İLTER isminden alan takımın oyuncularının tamamı Emniyet Personellerin'den oluşuyor. Takımın bünyesinde, 2 antrenör ile 28 sporcu bulunurken çalışmalarını İBB Beyoğlu Stadı'nda yaptığı biliniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İbrahim Tatlıses'in aradığı köstebek oğlu çıktı! İbrahim Tatlıses dün sosyal medyadan seslenmişti...
SON DAKİKA | 20 Haziran Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? LGS günü bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlama saatleri...
SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde başlayacak? 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Ankara, İzmir ve İstanbul'da seyahat kısıtlaması var mı? Giriş çıkış yasağı olan şehirler listesi!
Şarkıcı Gülşen sütyenle ev süpürdü sosyal medyanın diline dolandı! Gülşen'in süpürge reklamı paylaşımı olay oldu...
SON DAKİKA HABERİ: Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa seyahat yasağı var mı? İller arası giriş çıkış yasağı olan şehirler!
Son Dakika Haberi: Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi, son görülme sorunu?
Bir ay boyunca köpeğe tecavüz eden Mehmet Haner'den SON DAKİKA haberi geldi! Mahalle sakinleri dükkanı basıp darp etmişti...
Market çalışma saatleri 2020: Bugün bakkallar ve marketler açık mı? 20 Haziran sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?
Son dakika: Corona virüsün seyrine yönelik çarpıcı araştırma! Covid-19'a karşı o kişiler daha dirençli...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet’in İLTER’i üst lige çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA