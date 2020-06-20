Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya'da corona virüsü dönüşü oynanan ilk maçta kazanan olmadı! Torino 1-1 Parma (MAÇ SONUCU)

İtalya'da corona virüsü dönüşü oynanan ilk maçta kazanan olmadı! Torino 1-1 Parma (MAÇ SONUCU)

İtalya Seria A'da 103 günlük corona virüsü arası bitti ve futbol yeniden sahne aldı. Aylar sonra oynanan ilk maçta Torino ile Parma karşı karşıya gelirken, mücadelede 1-1 sona erdi.

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 23:02 ABONE OL
İtalya'da corona virüsü dönüşü oynanan ilk maçta kazanan olmadı! Torino 1-1 Parma MAÇ SONUCU

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2019-2020 sezonu, 103 gün sonra Torino-Parma maçıyla yeniden başladı.

Covid-19 nedeniyle 9 Mart'tan bu yana maçların oynanmadığı Serie A, Torino ile Parma arasındaki 25. hafta erteleme müsabakasıyla tekrar start aldı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça ev sahibi takım hızlı başladı ve 15. dakikada Nicolas Nkoulou'nun kafa gölüyle 1-0 öne geçti. Parma, bu gole 31. dakikada Juraj Kucka ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 48. dakikasında Torino'nun kazandığı penaltı sonrası Parma kalecisi Luigi Sepe, Andrea Belloti'nin vuruşunda topu çelerek gole izin vermedi. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Parma puanını 36'ya çıkartarak 7. sırada yer aldı. Torino ise puanını 28'e yükseltti ve 15. basamakta kendine yer buldu.

Serie A'da 25. hafta erteleme müsabakaları, bu akşamki Hellas Verona-Cagliari ile yarınki Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria maçlarıyla tamamlanacak.

Takımların 2 Ağustos'a kadar ortalama 3 günde bir maç yapacağı yeni dönemde Serie A'ya, 22 Haziran'dan itibaren 27. hafta maçlarıyla devam edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: 20 Haziran Sokağa çıkma yasağı saat kaçta kalkacak, bitti mi? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama saatler!
İbrahim Tatlıses'in aradığı köstebek oğlu çıktı! İbrahim Tatlıses dün sosyal medyadan seslenmişti...
SON DAKİKA HABERLERİ - Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa seyahat yasağı var mı? İller arası giriş çıkış yasağı olan şehirler listesi
SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde başlayacak? 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Ankara, İzmir ve İstanbul'da seyahat kısıtlaması var mı? Giriş çıkış yasağı olan şehirler listesi!
Şarkıcı Gülşen sütyenle ev süpürdü sosyal medyanın diline dolandı! Gülşen'in süpürge reklamı paylaşımı olay oldu...
20 Haziran sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı? Bugün BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?
LGS soruları ve cevap anahtarı 2020 MEB tarafından yayınlandı! Sözel ve sayısal LGS soru ve cevapları burada
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt duyurdu! Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebek heyecanı!
Son Dakika Haberi: Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi, son görülme sorunu?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da corona virüsü dönüşü oynanan ilk maçta kazanan olmadı! Torino 1-1 Parma (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA