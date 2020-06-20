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'tan sözleri! "Hazırım"

'nin gündemindeki sağ bek , transferine dair açıklamalarda bulundu. forması giyen Ukraynalı futbolcu, "Belirli hedeflerim var. İstiyorum ve hazırım" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 16:41 ABONE OL
Mikola Morozyuk'tan Fenerbahçe sözleri! Hazırım

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezon sonunda maliyeti düşük ve kaliteli bir sağ bek almak isteyen Kanarya için kısa süre önce Mikola Morozyuk iddiaları ortaya atılmıştı.

Morozyuk, Ukrayna basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'nin teklifine dair net bir konuşma yapmazken, sarı lacivertlilere hazır olduğunu ifade etti.

Morozyuk, yaptığı konuşmada, "Şimdilik bunların sadece söylenti olduğunu söyleyebilirim. Her şey mümkün ama şu anda hiçbir şey hakkında yorum yapmak istemiyorum, doğru olmaz." dedi.

"İSTİYORUM VE HAZIRIM"
Morozyuk, konuşmasının devamında, "Belirli hedeflerim var. İstiyorum ve hazırım ama dediğim gibi herşeyi zaman gösterecek. Şimdi birşey hakkında konuşmamın anlamı yok. Şimdiye kadar olanların hepsi bu." dedi.

Morozyuk, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı.

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Mikola Morozyuk'tan Fenerbahçe sözleri! "Hazırım"
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